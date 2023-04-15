大阪開賭場拍板 料年吸2000萬客 最快2029年開業 北亞添競爭累濠賭股受壓

明報記者 陳偉燊

大阪綜合度假村項目主要股東除了美高梅國際及歐力士持股各佔40%之外，餘下20%股權包括20間關西的企業，如三菱日聯及住友三井銀行等。

該項目涉及投資82億美元（643.69億港元），料將於2029年秋季或冬季開業。其總佔地49.2萬平方米，經營期為35年，直接聘用1.5萬人，料每年吸納境內及境外遊客分別達到1400萬人及600萬人，估計可創造年收入5200億日圓，帶來逾1.1萬億日圓經濟收益。在該綜合度假村內，建有賭場、國際會議、2500間客房、大浴場、餐飲及商店、美術館。賭場面積約佔6.5萬平方米樓面，佔整個綜合度假村樓面約3%。

金沙王英偉：澳門仍有吸引力

日本開賭之議醞釀多年，早於2018年已有說法指，當地首個綜合度假村最快於2020年開業，後來一延再延。多家澳門博企原有意參與當地市場發展欲分一杯羹，但最終紛紛退出（詳見另文）。

日本大阪開賭有望消息一出，濠賭股價連日受壓，昨日跌幅介乎0.3%至近3.2%不等，當中金沙中國跌3.16%，為最大跌幅博企。王英偉接受本報電話查詢時便指：「其實日本開賭過程我們已知，日本仍屬起步階段，也要一段時間才完成。我們會裝備自己、提升設施及提升服務水平」。

他又說，六大博企承諾在澳門投資過億元，可以增加當地旅遊市場的吸引力。雖然將來預見日本市場會帶來些競爭，但他認為，日本屬東北亞，反之澳門鄰近東南亞及內地；加上澳門賭場及度假村之間形成群聚效應，讓消費者可以在不同時段有不同的選擇。况且他們有計劃派私人飛機接載更多海外客訪澳，料會擴闊客源，因此他感到澳門市場的發展前景會更好。

分析：大阪賭業料跑贏星洲

CBRE Equity Research發表報告指，由於除了大阪落實開賭，其他城市如東京開賭尚未有眉目，因此料大阪綜合度假村有幾年會在日本做獨市生意。另由於大阪的人口比新加坡多三倍，每年亦迎來1200萬海外遊客，因此料大阪有望在博彩業跑贏新加坡，該度假村可成為世上最賺錢的賭場之一。