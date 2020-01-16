CCL按周升0.08% 連續3周企168點

【明報專訊】本港樓市走勢反覆向上，具體反映3月20日至26日美國加息0.25厘當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報168.4點，按周升0.08%，指數創25周、即約5個半月新高，重上去年10月水平；CCL一周升、一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。
反映上月美加息當周市况
中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，歐美爆發銀行危機，影響樓價短暫窄幅爭持，CCL連續3周於168點水平反覆。至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，報169.72點，按周升0.31%，連升5周共2.8%；另CCL（中小型單位）報167.88點，按周升0.2%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位），齊創26周新高，重上去年10月水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報171.07點，按周跌0.50%。
四大分區指數方面，港島CCL Mass報172.07點，按周升0.69%；九龍CCL Mass報166.08點，按周升0.54%。新界區方面，新界西CCL Mass報154.60點，按周升0.66%，惟新界東CCL Mass報180.46點，按周跌1.15%。
[香港地產]
相關字詞﹕CCL(大型單位) CCL(中小型單位)