CCL按周升0.08% 連續3周企168點

【明報專訊】本港樓市走勢反覆向上，具體反映3月20日至26日美國加息0.25厘當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報168.4點，按周升0.08%，指數創25周、即約5個半月新高，重上去年10月水平；CCL一周升、一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。