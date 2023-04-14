經濟

香港地產

萬洲主席1.42億首置入市天璽

【明報專訊】新盤交投活躍，不少豪宅物業更吸引城中名人或內地背景買家入市（見表），其中上月以破頂價售出的新地（0016）九龍站天璽天鑽璽極高層A室，成交價近1.42億元，買家料為中國最大型肉類食品集團之一的萬洲國際（0288）主席萬隆。

上述單位實用面積1574方呎、4房雙套間隔，上連車位以逾1.4195億元售出，實呎逾9.01萬元，呎價創項目新高外，料為九龍一手標準分層戶新高。

資料顯示，買家以簡體字「万隆」作登記、並為普通話拼音WAN LONG，與萬洲國際主席萬隆名字相同，有機會為同一人。資料顯示，買家今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，意味是以港人首置身分入市。

呎價逾9萬創九龍分層戶新高

另新地同系何文田天鑄，昨以6662.2萬元售出2期3座17樓A室，單位實用面積1708方呎，採4房雙套連工作間設計，實呎3.9萬元，買家選用120天付款計劃。

信置（0083）與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，昨連沽2伙，吸金逾6800萬元，包括1座15樓實用面積1432方呎B室4房戶，作價4660.8萬元、實呎3.25萬元。

不過，綜合市場資訊，4月迄今主要新盤共錄約10宗取消交易或撻訂個案。由華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1C期，據成交紀錄冊顯示，新錄2宗撻訂個案，其中5B座8樓A室實用面積656方呎，本月2日以1905.11萬元售出、實呎2.9萬元，買家最新已撻訂，以樓價5%計料損失逾95萬元訂金；另一撻訂單位為實用面積521方呎第5B座5樓F室，同於本月2日售出，成交價1307.76萬元、實呎2.5萬元，料買家同樣被沒收15%訂金逾65萬元，即發展商共殺訂約160萬元，消息指有關單位昨已再度售出。

相關字詞﹕撻訂 瑜一第1C期 泓碧 維港滙 凱滙 萬隆 天璽 萬洲國際

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