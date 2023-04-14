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經濟
2023年4月14日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
屈臣氏擬今年內地增逾300店
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持
李家超：數碼科技創新成全球新常態
「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
植耀輝：AI股宜選知名企業
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
技術取勝：銀娛五一前或突破
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
周顯：名表跌價真正原因
譚新強：國際友誼就是二軌外交
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
萬洲主席1.42億首置入市天璽
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
私宅呎租創4個月新高 首季升1%
技術取勝：銀娛五一前或突破
【明報專訊】李寧似開始築底（圖）
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