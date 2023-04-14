股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠

【明報專訊】「股神」巴菲特向CNBC表示，不考慮出售任何蘋果（美：AAPL）股票，而且其持股比重每年也會增加，因為蘋果持續回購股票，「我們喜歡這樣」。巴菲特又盛讚蘋果用戶對品牌的忠誠度，指沒有人會為1萬美元而放棄iPhone。他舉例說：「有人給你1萬美元，唯一條件是要拿走你的iPhone，而你不能再買另一部，你一定不會接受。但若有人告訴你，如果你想再買一輛福特汽車，就給你1萬美元讓你不要買，你應該會拿走這1萬美元，然後買一輛雪佛蘭。」
指無人會為1萬美元棄iPhone
面對中美緊張形勢持續，蘋果生產線「去中國化」趨勢加劇。彭博引述知情人士稱，在截至3月底的年度，蘋果有價值超過70億美元的iPhone在印度組裝，按年增幅達到兩倍。彭博引述消息稱，隨着代工商鴻海（台：2317）、和碩（台：4938）等迅速增加生產線，蘋果目前在印度生產近7%的iPhone，相比2021年印度的iPhone產量估計僅佔全球1%。
知情人士稱，在截至3月的一年內，印度出口的iPhone規模達50億美元，幾乎是對上一年的4倍。蘋果可能會嘗試於今秋，首次在印度和中國同時組裝新一代iPhone。消息指，如果代工商繼續積極擴張印度的產能，到2025年，蘋果可能會在印度組裝四分之一的iPhone。
此外，蘋果將於下周在印度開設首批兩家直營店，選址分別在金融中心孟買及首都新德里。彭博社稱蘋果行政總裁庫克計劃飛往印度親自為門店揭幕，以示印度市場的重要性。《日本經濟新聞》引述消息人士稱蘋果正與供應商洽談在泰國生產MacBook，拓展中國以外的生產線。消息稱，參與談判的供應商已在泰國設廠為其他客戶生產，它們正討論為MacBook組裝及生產組件的可能性。蘋果已在泰國量產Apple Watch。