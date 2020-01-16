美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101

剔除能源及食品價格的核心PPI，在3月按年升3.4%，升幅是兩年來最低。按月計算，核心PPI在3月跌0.1%，是2020年4月以來首次按月下滑。PPI計算商品生產成本，最新數據反映供應鏈改善及大宗商品價格回落，有助緩和物價。不過隨着油組與盟友（OPEC+）決定減產刺激油價反彈，將影響到未來數月的通脹及PPI回落趨勢。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員昨晚押注美聯儲5月加息0.25厘的概率，仍在六成以上，不過較周三晚的七成水平有所回落。

聯儲官員料美今年溫和衰退

面對銀行業動盪，美聯儲官員首次預期，今年稍後美國經濟恐溫和衰退。FedWatch Tool的數據顯示，交易員押注美聯儲今年底的利率水平，可能較現水平低0.5厘至0.75厘。美匯指數昨晚曾跌穿101。歐元兌美元則升穿1.1，創1年高位。現貨金昨晚升逾1%，每盎司升穿2040美元，是去年3月以來高位。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾跌穿3.9厘；美國10年期國債孳息率曾跌穿3.4厘。市場預期美聯儲加息周期接近尾聲， 甚至今年底前減息在望，美股3大指數早段上漲，納指升逾1%。

美聯儲3月的會議紀錄顯示，由於銀行業動盪，美聯儲官員預計今年稍後，美國經濟可能開始出現溫和衰退。這是美聯儲自一年前開始加息周期以來，官員首次作出衰退的預測。美聯儲官員此前判斷，今年發生經濟衰退的可能性，與不發生衰退的可能性大致相若。

高盛撤回6月再加息預測

不過會議紀錄顯示美聯儲官員認為通脹仍需進一步受控，且就業市場緊俏，因此幾乎所有美聯儲官員仍預計至少仍要加息一次，不過這預示加息周期已接近尾聲。會議紀錄顯示美國矽谷銀行及Signature銀行在3月相繼倒閉，曾促使美聯儲官員在上月會議考慮放棄一次加息，但官員最終得出的結論是，監管機構已緩解銀行業的壓力，因此有足夠理由加息0.25厘。

美聯儲官員認為，美國銀行體系健全且有韌性，但銀行業動盪仍可能導致家庭和企業的信貸條件收緊，對經濟活動、就業招聘構成壓力。高盛預期，美聯儲將在5月加息，但撤回了6月再次加息的預測。

此外，歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel稱，核心通脹仍然很高，歐洲央行須進一步收緊政策。路透社引述知情人士稱，歐洲央行政策制定者正就5月加息0.25厘達成共識，儘管其他選項仍在討論之列。知情人士稱，利率峰值已經在望，「最後一程」以更小的步伐加息更為穩妥。

（綜合報道）

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