經濟

會計師公會：將建港適用可持續發展準則

【明報專訊】國際可持續準則理事會（ISSB）計劃在今年6月底公布首套國際可持續準則，料於明年1月落實執行。香港會計師公會會長方蘊萱預計，ISSB所定準則內容在港會大抵獲得全部採納，以跟上國際標準。該會亦將引用ISSB標準，再與綠色和可持續金融跨機構督導小組、會計及財務匯報局等機構合作，融合現有會計、審計及操守標準，建立適用香港的可持續發展準則。

方蘊萱估計，在落實ISSB準則時，相對大型企業在採納Scope 3上下游供應鏈的碳排放披露情况多有所準備，欠缺資源的中小企時會面對挑戰，因此該會正構思可以幫助中小企去快速判斷的方案及加強教育，冀加快準則落地。長遠在進一步推動2025年落實金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）框架時，她相信更可與ISSB新定準則同步實踐。至於業界需否參考歐洲高標準的鑑證減碳的工作，她謂存在難度，料ISSB落實與鑑證相關準則，最快也要2至3年時間。為了配合業界符合ISSB新定準則，該會料在下半年完成設計ESG認證書課程的設計，並計劃在之後推出更多工作坊及研討會，幫助業界更新知識。

爭取港與大灣區業界互聯互通

推動大灣區發展方面，方稱該會已和近期積極推動金融市場發展的澳門業界方面，在製定準則及推動數碼化方面進行交流及提供協助。該會亦擬爭取香港業界和區內業界互聯互通，甚至爭取先行先試，協助未取得內地資格的香港業界到區內執業及納入9個城市高端人材目錄。該會在搶人材方面更擬從中學及專上學院着手宣傳及加強合作，亦會檢視非執業從業員的資格考核有否空間調整，以及向中小型業界推動數碼化，提升效率。

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