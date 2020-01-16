「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認

指App未獲內地許可證

「大台小股東大聯盟」昨日帖文表示，委託了商人周藝強向廣電總局查詢TVB旗下「埋堆堆」App是否取得《信息網絡傳播視聽節目許可證》或履行備案一事，並於4月11日獲廣電總局以書面作出上述回覆。

周藝強為首的傳奇集團，曾在2017年提出部分要約「攔路」力阻TVB回購。他今次再現身並聲稱在3月6日向廣電局展開查詢，並以大聯盟發起人名義代書「嚴正聲明」，關注「埋堆堆」App的經營及收費運作有違內地法例之嫌，因此擬以實名向中港兩地的監管機構及執法部門投訴，並將投訴層級昇華至特首辦、國安處等，同時擬追究公司相關人士，甚至提出要求TVB行政主席許濤及非執行董事黎瑞剛落台。

TVB緊接一小時後發稿強烈否認「大聯盟」指控，並謂一向嚴格按照適用法律及法規經營業務。其強調非常重視有關指控，定當對聯盟、其新聞稿作者及聯盟的全體成員採取法律行動。事隔兩小時，大聯盟再發帖文，堅稱指控完全根據事實及確實證據，並且因應「對聯盟、其新聞稿的作者及聯盟的全體成員採取法律行動」一句的說法感到莫名奇妙。

雖然有關TVB埋堆堆App的經營合法性惹起爭議，惟本報記者昨日發現，仍可下載埋堆堆App，下載後亦可以收看，官網繼續維持運作。TVB昨日股價收報8.88元，股價升0.9%，扭轉周三跌勢。