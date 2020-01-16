經濟

「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認

【明報專訊】近期不時向電視廣播（0511）（TVB）發炮及提出要求董事局換人的「大台小股東大聯盟」昨午在社交媒體上表示，獲國家廣播電視總局確認，TVB旗下「埋堆堆」App於內地未持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》，亦未有向有關當局系統內填報信息。TVB在該帖文發出約一小時後，發稿強烈否認聯盟的指控。

指App未獲內地許可證

「大台小股東大聯盟」昨日帖文表示，委託了商人周藝強向廣電總局查詢TVB旗下「埋堆堆」App是否取得《信息網絡傳播視聽節目許可證》或履行備案一事，並於4月11日獲廣電總局以書面作出上述回覆。

周藝強為首的傳奇集團，曾在2017年提出部分要約「攔路」力阻TVB回購。他今次再現身並聲稱在3月6日向廣電局展開查詢，並以大聯盟發起人名義代書「嚴正聲明」，關注「埋堆堆」App的經營及收費運作有違內地法例之嫌，因此擬以實名向中港兩地的監管機構及執法部門投訴，並將投訴層級昇華至特首辦、國安處等，同時擬追究公司相關人士，甚至提出要求TVB行政主席許濤及非執行董事黎瑞剛落台。

TVB緊接一小時後發稿強烈否認「大聯盟」指控，並謂一向嚴格按照適用法律及法規經營業務。其強調非常重視有關指控，定當對聯盟、其新聞稿作者及聯盟的全體成員採取法律行動。事隔兩小時，大聯盟再發帖文，堅稱指控完全根據事實及確實證據，並且因應「對聯盟、其新聞稿的作者及聯盟的全體成員採取法律行動」一句的說法感到莫名奇妙。

雖然有關TVB埋堆堆App的經營合法性惹起爭議，惟本報記者昨日發現，仍可下載埋堆堆App，下載後亦可以收看，官網繼續維持運作。TVB昨日股價收報8.88元，股價升0.9%，扭轉周三跌勢。

上 / 下一篇新聞

融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測
UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
屈臣氏擬今年內地增逾300店
屈臣氏擬今年內地增逾300店
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持
巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持
李家超：數碼科技創新成全球新常態
李家超：數碼科技創新成全球新常態
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
植耀輝：AI股宜選知名企業
植耀輝：AI股宜選知名企業
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
技術取勝：銀娛五一前或突破
技術取勝：銀娛五一前或突破
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
周顯：名表跌價真正原因
周顯：名表跌價真正原因
譚新強：國際友誼就是二軌外交
譚新強：國際友誼就是二軌外交
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
萬洲主席1.42億首置入市天璽
萬洲主席1.42億首置入市天璽
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
私宅呎租創4個月新高 首季升1%
私宅呎租創4個月新高 首季升1%