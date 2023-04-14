經濟

李家超：數碼科技創新成全球新常態

【明報專訊】疫情後首屆復辦的數字經濟峰會，於昨日（13日）在灣仔會展開幕，行政長官李家超致開幕辭時表示，疫情對數字經濟發展有重大影響，包括電子商務、網上教育、遙距工作，以至智慧城市發展等，都促使數碼科技創新成為全世界的新常態。

數字經濟峰會疫後復辦

李家超續稱，論壇為全球的高級行政人員以至企業家等，提供再次連接的機會，並重申香港可讓內地企業面向國際，亦可令外國公司發展內地市場。除李家超外，國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏及中聯辦副主任陳冬亦有到場致開幕辭。

該峰會有過百名來自海內外和香港知名人士出席，其中阿里巴巴（9988）副總裁及阿里雲智能國際事業部總裁袁千亦在峰會上表示，阿里雲與本港不同企業合作，以協助他們提升服務質素及效率。例如把人工智能及算法科技引入港鐵（0066），幫助編排港鐵班次，令到鐵路服務更加準時；透過雲技術為中信銀行（0998）和周大福（1929）等企業，結合線上線下業務，以提升服務質素。

另外，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌在峰會的討論環節中，指Web3為傳統銀行行業帶來轉變，如大數據、人工智能等新科技技術，既可協助線上線下分析，提高服務速度，亦幫助客戶易於理財。

虛擬銀行平安壹賬通銀行行政總裁費軼明認為，以往因初創而難以取得融資的中、小企，在數字經濟的新生態下，可增加融資的機遇、數字經濟開放與監管機構的配合，可加快實現數字金融的發展。

數字經濟峰會以「蛻變前行共創智慧未來」為主題，一共八場專題論壇，涵蓋數字經濟、數字政府、金融科技等議題，並由財政司長陳茂波致開幕辭。峰會於今日（14日）將舉行最後一天議程。

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