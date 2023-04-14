經濟

巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持

【明報專訊】股神巴菲特旗下巴郡在去年第三季斥資40多億美元買入台積電ADR，但卻於第四季馬上大手減持86%的持股，有別於其一向長線投資的方針，巴菲特接受CNBC訪問時解釋，減持台積電全因擔心兩岸地緣政治緊張局勢，至於另一被他減持的比亞迪（1211），巴菲特表示目前不急於減持，更以「非凡（extraordinary）」形容比亞迪。

巴菲特又指台積電是一家「了不起的企業（fabulous enterprise）」，但買入一季後便大手減持，全因擔心中國與台灣之間的地緣政治緊張局勢，指這種情况不在他們的控制範圍內，巴菲特強調，減持台積電的決定只因重新評估地緣政治風險的因素，並沒有重新評估其業務、管理層或相關的因素，又指若期內以平均價格沽出台積電，可為巴郡帶來37億美元。

至於自去年被巴郡減持近半持股的比亞迪，巴菲特說，將比亞迪H股的持股比降至10.9%後，接下來並不急於繼續出售該股。根據聯交所資料顯示，巴郡於3月31日將比亞迪H股的持倉，從11.13%減持至10.9%，套現約5.4億元。

減持台積電非關業務等因素

巴郡於2008年入股比亞迪，當時每股成本8元，而從去年8月首度披露減持以來，巴郡已累計減持逾1億股，相當於其持股一半。比亞迪昨收報222.2元，微跌0.2%。

上 / 下一篇新聞

融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測
UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
屈臣氏擬今年內地增逾300店
屈臣氏擬今年內地增逾300店
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
李家超：數碼科技創新成全球新常態
李家超：數碼科技創新成全球新常態
「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認
「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
植耀輝：AI股宜選知名企業
植耀輝：AI股宜選知名企業
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
技術取勝：銀娛五一前或突破
技術取勝：銀娛五一前或突破
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
周顯：名表跌價真正原因
周顯：名表跌價真正原因
譚新強：國際友誼就是二軌外交
譚新強：國際友誼就是二軌外交
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
萬洲主席1.42億首置入市天璽
萬洲主席1.42億首置入市天璽
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
私宅呎租創4個月新高 首季升1%
私宅呎租創4個月新高 首季升1%