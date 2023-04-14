經濟

軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成

【明報專訊】孫正義為首的日本軟銀大手減持阿里巴巴（9988）交易陸續曝光。根據《金融時報》引用The Washington Service提供軟銀向美國證交會提交呈報資料，分析軟銀擬於今年以來透過預付期權合約，出售總值72億美元（約565.19億港元）阿里巴巴持股。軟銀大手減持手上阿里股份持倉消息一出，投資者恐大戶減持消息陸續有來，最終「震散」阿里股價，昨日曾經大跌5.2%，全日收市跌幅收窄至不足2％，報94.15元。

明報記者 陳偉燊、石永樂

透過預付遠期合約出售 沒行使回購權

報道指軟銀透過預付遠期合約出售阿里股份，該等合約雖賦予軟銀回購權，但報道指出，去年完成出售290億美元的阿里股份後，已經完成交割，並沒有行使回購權。今年再售逾70億美元的阿里股份，當中軟銀在去年12月，涉及出售3000萬股，套現27億美元；繼而在2月，通過預付期權合約出售4600萬股阿里持股，套現45億美元。

按照其向美國證交會呈報的資料顯示，軟銀在阿里的持股將逐步降至只有3.8%。這相比軟銀在去年9月底時在阿里持股高達14.6%股權時，大減10.8個百分點，相當於持倉大減73.9%。軟銀早前公布截至去年12月底止第三季度業績披露，阿里持股佔其投資組合資產已大減至約12%，佔比在9個月間大減近半，比其在英國半導體公司ARM，以及軟銀集團旗下電訊業務軟銀公司佔組合的比重還要低（見圖）。

騰訊跌後昨反彈 資金流向醫藥股

消息影響所及，阿里股價最多曾跌5.2%，尾市跌幅收窄，但沽空比率連升3日，昨升至14.91%。除阿里被軟銀減持，在重磅科網股騰訊（0700）的南非大股東Naspers旗下Prosus將9600萬股，以憑證形式存入香港中央結算系統，市場亦擔心Napers持續減持騰訊，該股股價經周三下挫後，昨回升近1.7%。其他重磅科網股走勢各異，但資金流向醫藥股，當中藥明生物（2269）股價抽高7.8%最矚目。恒指全日收報20,344點，升34點，成交1099.95億元。

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