經濟

UNIQLO母企中期純利升5% 調高全年預測

【明報專訊】經營「UNIQLO」及「GU」品牌的迅銷（6288）公布，截至2023年2月底上半年業績，純利按年增4.5%至1533億日圓（見表），每股基本盈利500.29日圓，由於公司於3月1日起將每1股普通股分拆為3股普通股，計劃以拆股前的股數為基準分派中期息每股375日圓，分拆後每股125日圓，香港預託證券每份1.25日圓。因為上半年度業績表現高於預期，迅銷調高截至8月底止年度的綜合業務業績預測，全年收益預測調升1.1%至2.68萬億日圓，盈利預測上調4.3%至2400億日圓，按年跌幅收窄至12.2%。

日圓貶值導致供給成本上漲

上半年度迅銷的收益升20.4%至約1.4673萬億日圓，與盈利齊創新高，毛利則增長17.9%至7415億日圓，半年毛利率下降 1.1 個百分點至50.5%。期內迅銷旗下日本UNIQLO業務收益升11.9%至4951億日圓；海外UNIQLO業務收益增27.3%至7552億日圓；GU業務收入上升18.5%至1456億日圓；全球品牌業務為702.4億日圓，增19.1%。上半年度日本UNIQLO同店銷售淨額按年增長10%，第二季度單季期間因冬裝商品銷情強勁表現突出，但因為日圓大幅貶值導致供給成本上漲，毛利率因而下降2.2個百分點，溢利錄得下降。

大中華地區溢利大降 稱見復蘇

海外UNIQLO方面，東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲（俄羅斯除外）均錄得收益及經營溢利大幅增長，正式踏入成長階段。按各地區而言（以當地幣值計算），大中華地區錄得收益下降及溢利大幅下降，主要因為第一季度單季期內中國內地受疫情影響，收益及溢利皆大幅下降所致，但自1月份開始，內地市場業績出現回升，第二季度錄得收益小幅下降而溢利大幅增長。集團又稱，大中華地區因內地業績展現出復蘇趨勢，預計下半年度將可錄得收益及溢利大幅增長，全年度亦將錄得收益及溢利雙增長。迅銷指，2023年為集團「第四次創業」起點，期望5年內綜合收益總額達5萬億日圓，即較今年度預測收益2.68萬億元增長86%。

上 / 下一篇新聞

融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
金管局接90億港元沽盤 銀行結餘跌穿600億
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
LVMH首季收入升17% 對今年中國銷情極樂觀
屈臣氏擬今年內地增逾300店
屈臣氏擬今年內地增逾300店
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
軟銀再沽阿里 持股將降至3.8% 持倉逾半年間大減74% 阿里股價曾挫半成
巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持
巴菲特讚比亞迪非凡 稱不急於再減持
李家超：數碼科技創新成全球新常態
李家超：數碼科技創新成全球新常態
「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認
「大聯盟」指埋堆堆涉違法 TVB強烈否認
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
會計師公會：將建港適用可持續發展準則
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
潤地遭匿名舉報低價賣樓 涉向安永管理層輸送利益
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
百度Apollo參加滬車展 發布智能汽車開放方案
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
美PPI按年升2.7% 兩年新低 供應鏈改善緩和物價 美匯指數曾跌穿101
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
英1月GDP升幅向上修訂 有望避過衰退
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
股神無意賣蘋果 讚「果粉」忠誠
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
張兆聰：板塊輪流炒 蒙牛有望博反彈
植耀輝：AI股宜選知名企業
植耀輝：AI股宜選知名企業
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
方保僑：從科幻電影 看人工智能對未來影響
技術取勝：銀娛五一前或突破
技術取勝：銀娛五一前或突破
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
盧駿匡：美大選前一年 恒指多先低後高
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
徐風：電子支付全球化 百富環球可小注
周顯：名表跌價真正原因
周顯：名表跌價真正原因
譚新強：國際友誼就是二軌外交
譚新強：國際友誼就是二軌外交
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
湯文亮：回流客買樓 可以唔睇樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
大馬年輕人置業需求強 利中低價樓
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
天瀧University Hill搶五一檔出擊 相繼上載樓書 今齊向傳媒開示範單位
萬洲主席1.42億首置入市天璽
萬洲主席1.42億首置入市天璽
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
藥房65萬租兆安李太羅素街舖
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
鯉景灣本月開齋 租客1318萬購連平台戶
私宅呎租創4個月新高 首季升1%
私宅呎租創4個月新高 首季升1%