經濟

中國出口意外升14.8% 扭轉5個月跌勢

【明報專訊】在歐美市場外需疲弱下，3月份內地出口意外按年錄得14.8%升幅（見圖），大幅好過市場預期的按年下跌7.1%，扭轉過去5個月下跌，亦是去年7月以來最大升幅。中國海關總署公布，3月份內地出口總值為3155.9億美元。匯豐報告指出，3月出口反彈，或因為今年初新冠疫情爆發和春節假期，延後了生產和出貨所推動，惟高通脹持續，環球央行利率高企，今年外需仍面臨挑戰，因此3月出口是一次式還是持續反彈，仍有待觀察。

分析：與西方緊張 或不利高端產品出口

3月進口總值為2274億美元，按年下跌1.4%，亦較市場預期的下跌6.4%為佳。在出口回升帶動下，貿易順差為882億美元，高於市場預期的400億美元。匯豐指電子產品出口仍然低迷，手機、電腦零件等出口按年仍錄雙位數收縮，不過服裝、公事包等服務相關，和運輸相關產品有雙位數的強勁增長，反映外需在新冠疫後轉向消費導向。

匯豐認為，內地需繼續提供政策支持，以維持內需復蘇趨勢，料財政政策將繼續發揮主導作用，同時保持貨幣政策寬鬆。

按地域分析，3月內地出口至主要地區的貨值均見改善，例如出口至美國的跌幅由首兩月的21.8%收窄至7.7%，出口至歐盟扭轉首兩個月跌12.2%至增長3.4%。東盟為內地最大出口地區，3月按年大增35.4%，較首兩個月9%的升幅擴大。

不過大新銀行報告指，外需仍不穩，3月內地高新技術及機電產品進出口跌幅雖然收窄，但內地與西方國家關係轉趨緊張，或不利未來高端技術產品出口。進口而言，隨着內地經濟開始復蘇，國內需求預料逐步恢復，進口或將進一步回穩。

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