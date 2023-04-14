經濟

融創復牌跌55% 摩通贈興睇1元 予減持評級 警告估值仍有下調風險

【明報專訊】停牌逾一年的龍頭內房股融創中國（1918）昨日正式復牌，雖然公司於3月28日已公布境外債務重組方案，但是市場未見「收貨」，公司更遭大行摩根大通唱淡，直指其股價僅值1元。融創昨早開市即插水六成，低見1.83元，創上市以來最大跌幅，全日勉強守住2元關口，收跌55.46%，報2.04元，全日成交金額高達16.34億元。

明報記者 方楚茵

融創昨日收市後又再公布，老臣子商羽及遲迅因為集團內部工作分工及職責調整的原因，辭任執行董事職務，即日（4月13日）生效。商羽及遲迅分別於2003年及2004年加入融創，商羽原為執董、執行總裁兼華南集團總裁，遲迅原為執董、執行總裁兼華北集團總裁，兩人分別已效力融創起碼20年及19年。此前，已經有內地媒體指融創董事長孫宏斌帶領集團高管到華北區，宣布撤銷遲迅華北區區首的職位。其後傳出融創任命易緒兵為集團副總裁，兼任華北區域總裁，取代遲迅。

老臣子商羽遲迅辭執董

股價方面，融創昨正式復牌即遭投行摩根大通唱淡，更給予「減持」投資評級，指根據今年目標市帳率（PB）0.1倍的預測，融創股價僅值1元。

摩通料續虧損 帳面值萎縮

摩根大通預期，股份昨日復牌急跌，前收市價相當於0.37倍PB，而其他同遇困境的內房股正以平均0.15倍PB交易，若以此為基準，則融創的股價需跌回至1.87元水平，即跌幅達59%（較停牌前收市價4.58元）。

在融創停牌期間，其他遇困的內房股已經累跌68%，以曾經停牌並已復牌的龍光（3380）及佳兆業（1638）為例，兩股在復牌首5個交易日已經累跌56至60%。加上由於預期融創的帳面值會持續下行，以今年目標市帳率（PB）0.1倍的預測估計，融創股價僅值1元，意味較停牌前收市價4.58元，有潛在78%的跌幅，且公司若帳面值若再下行，價值仍有進一步下跌的風險。

稱資產負債表去年進一步惡化

摩根大通指出，融創繼2021及2022財年後，2023年及打後仍將持續錄得虧損，因此其帳面值將隨着盈利縮水而繼續萎縮。摩通同時又指融創自債券違約以來，公司因為買家缺乏信心及擔心交樓能力，導致銷售重創，其12個月滾動合約銷售下跌達77%，資產負債表在2022年進一步惡化，負債率更超過300%，現金短債比僅0.1倍，儘管公司已不時處置資產，但認為融創在解決債務情况上仍然存在挑戰，大部分現金流入亦可能用於保交樓之上。

相關字詞﹕內房 停牌 復牌 摩通 遲迅 商羽 老臣子 孫宏斌 融創中國

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