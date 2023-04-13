伯恩光學逾50億統一觀塘3工廈業權

昨底價逾23億統一業發工廈1期

翻查資料，從事生產手機屏幕起家的伯恩光學，近年轉型收購工廈，包括觀塘開源道77號業發工業大廈第1及2期，以及巧明街119至121號年運工業大廈，3個項目均透過強拍統一業權，其中業發工業大廈第2期最先在2017年12月統一業權，餘下兩個項目則在今年先後完成拍賣，共涉資逾50.98億元。

鄰近新地apm 料可重建72萬呎商廈

據悉伯恩光學看好觀塘區發展潛力，加上上述3個項目鄰近新地區內旗艦商場apm，坐擁地理優勢，2021年9月向城規會就上述3幢工廈申請一併重建，合併後地盤面積約5萬方呎，擬以地積比率14.4倍作發展，計劃重建成1幢39層高商業大廈（另有5層地庫），其中地庫1樓至10樓屬零售餐飲用途，樓上則屬於辦公室用途，總樓面約72萬方呎，有關發展已於去年5月獲批。若以購入價計算，即每方呎樓面地價逾7000元。除了上述3幢工廈外，伯恩光學過去亦購入同區位於巧明街116至118號萬年工業大廈的部分單位。

另一方面，高力國際昨日公布首季報告，高力香港研究部主管李婉茵表示，本港首季全面通關，內地遊客回歸以及口罩令於上月解除，有助提高零售銷售額和租賃需求，以及甲級寫字樓的查勘和租賃活動。隨着潛在買家查詢數量有望恢復到2019年水平，該行預計他們將在下半年推動投資市場。該行季度報告亦提及，整體一線街舖零售租金在今年首季按季增長約1.1%，其中藥妝店因通關而成為主要租戶，並預期今季將持續，高力香港商舖服務主管吳凱寧預期，今年一線街舖租金將有約8%增長。