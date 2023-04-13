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2023年4月13日星期四
湯文亮 敢說反話
投資策略
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湯文亮：物業代理「珍」心話
【明報專訊】在傳媒一致唱淡，劈價蝕讓樓盤源源不絕下，樓價指數在第一季竟然上升超過7%，不但唱淡樓市的聲音少了很多，而且有物業代理同客人講「小心今年樓價急升」。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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