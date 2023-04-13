徐風：賭收增惟估值高 濠賭股考驗耐性

另一方面，在過去的復活節假期，澳門也成功吸引旅客觀光旅遊。據澳門治安警察局資料，計及6天的清明節和復活節長假（4月5至10日），澳門入境旅客有約48.2萬人，比同期訪港旅客約45.5萬人更多。其中，訪澳旅客量最高峰日達到9萬人次，比2019年疫情前日均11萬人次客流量少約兩成。

銀娛財力最雄厚 股價最硬淨

更多旅客訪澳，意味賭收將會更快接近疫情前的水平，都刺激濠賭股股價相對強勢。在恒指由農曆新年後的一浪跌勢中，由1月27日最高位22,700點，跌至3月20日最低19,000點，跌幅有約16.3%，但濠賭股龍頭兼恒指成分股之一的銀娛（0027），1月27日最高55元，至3月20日最低50.15元，跌幅不到10%，可以見到，銀娛的走勢相對強勢。

不過，如果撇除銀娛，其他濠賭股的走勢則較為參差。例如美資的金沙中國（1928），與銀娛比較，1月27日的最高位為30.8元，而3月20日的最低位為25.6元，跌幅接近17%（見圖2），與恒指的走勢相若；至於市值更小的永利澳門（1128），上述兩天的最高位及最低位為9.8元及7.74元，跌幅高達21%，遠遠跑輸銀娛及金沙中國兩家龍頭濠賭股。

投資者如果仔細研究這幾家公司的質素，或許會明白為何同是濠賭股，但幾家公司的防守力各異。眾所周知銀娛的財政實力最為雄厚，據公司最新公布的業績顯示，雖然在2022年錄得接近34.5億元的虧損，但當中計入超過20億元的折舊及攤銷等非現金開支，故對企業財務而言，並沒有嚴重影響。事實上，銀娛截至2022年底總權益高達640億元，擁有超過140億元的現金，以及僅75億元的借貸，意味其財務實力較為穩健，較能抵禦澳門復常期間的各種意料之外的衝擊，也可利用內部資源發展新的娛樂場地。

至於外資的金沙中國及永利澳門等，由於過去一直等待澳門當局決定會否續牌，在避險原則下，早年透過向銀行貸款派發大量股息，以降低企業的權益，以及讓母公司在其他地區發展業務，加上疫情期間面對的巨額虧損，令外資濠賭股過去兩年財政較為緊絀。其中，金沙中國2022年的業績，錄得虧損達到15.82億美元，即超過120億港元，即使撇除約7.5億美元的折舊及攤銷開支，虧損額仍較銀娛嚴重。

當中的原因是其借貸金額超過100億美元，扣除資本化金額後的融資成本高達4億美元，增大金沙中國的虧損。另一方面，由於多年的高息政策後卻突然迎來3年疫情，令金沙中國錄得虧損，其權益總額更見負，錄得約7億美元的虧損，意味企業目前的財政狀况屬於資不抵債，未來如要按其續約條款增加更多旅遊及展覽設施，或需透過籌集外部資金實現，例如配股、供股或發債等方法，或會蠶食及攤薄股東未來分派。

其他賭股配股集資風險大

同樣情况也出現在永利澳門及美高梅中國（2282）等外資濠賭股，新濠國際（0200）權益額也僅得17億元，意味目前這些企業的市淨率（PB）都處於極高狀態，一旦賭收增長不如預期，市場預期濠賭股或有更大機會加快集資籌集營運資金，容易出現較大跌幅；至於澳博（0880）的權益水平相對較高，但市場認為其營運效率較其他同業低，給予的估值亦較低。

事實上，目前濠賭股的股價，大概處於2018年10月的水平，但當時每月賭收仍高達250億澳門元，目前的賭收僅及當時一半，可見目前濠賭股的估值仍高。通關之後，澳門各行各業逐步復常，賭收雖有增長，但與疫情前仍有一段距離。濠賭股屬於「現金牛」企業，過去也是投資者的穩健之選，然而，去年通關預期令該板塊估值大幅抽高，假如之後賭收增長乏力，股價容易下跌，對有意濠賭股的投資者而言，近日消息可謂吸引，但仍應繼續保持耐性，尤其觀察五一黃金周的旅遊數據後，再作決定，並應選擇財力相對穩健的濠賭股，會更加安全。

[徐風 隨風投資]