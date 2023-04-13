達成復牌指引 融創今復牌

停牌前報4.58元

公司認為其展開的業務具有充足的營運水平並擁有足夠價值的資產支持其營運。公司截至2022年底經審核資產總額約為1.0902萬億元（人民幣，下同），經審核收入約為967.5億元。同時，公司自股份暫停買賣以來，持續向市場更新其最新發展情况，讓公司股東及其他投資者知悉最新發展，以評估公司狀况。有關內地商人陳淮軍對公司提出清盤呈請及呈請聆訊延期6月14日。公司自收到呈請以來，一直積極尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障公司的合法權利。公司又已於3月底公布，與公司境外債權人小組就建議境外債務重組達成協議，目前重組正在實施。

融創此前公布，2022年度虧損收窄至276.7億元，核心虧損收窄至138.6億元。業績報告的財務報表中，核數師對融創去年業績的持續經營基準，無法作出審計意見。根據上市規則，若核數師無法作出意見或否定意見只牽涉持續經營問題，聯交所不會要求公司停牌。