金管局：確保監管措施可促持續發展

陳茂波：虛擬資產需妥善監管

出席同一場合的財政司長陳茂波亦提到最近虛擬資產風波，他認為問題反映虛擬資產需要一個妥善的監管框架，有效管控風險。他又強調適當監管是必須，政府和監管機構會汲取經驗，制訂適當的策略、堵塞漏洞及管理風險。

對於穩定幣的發展，陳家齊認為穩定幣在不同場景亦有其作用，包括在數字化經濟中，作任何數字資產支付的交易支付方式；對於實體經濟，亦為傳統經濟金融可選的交易渠道；在智能合約方面，穩定幣則為可編程的代幣，應付複雜的交易。因此，當局將會就此設定監管框架，亦期待與各國政府合作。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝指出，虛擬資產發展仍面對不少挑戰，包括金融穩定的擔憂，如以虛擬資產作為抵押時，互聯網數據交換透明度卻仍然有限，由於很多公司在數據上的連接很多是不受監管，生態系統上亦有可能出現價格操縱、交易欺詐等問題。

虛擬資產監管目前仍在諮詢討論階段，蔡鍾輝稱，目前證監會對一些相應的自動交易亦有嚴密的監管，包括要求領取第7類牌照等。

早前證監會就虛擬資產發牌制刊發的諮詢文件，料可能開放予散戶投資者參與，惟他強調投資者需了解當中的風險，並可能就此設定投資限額及特定資產類別。