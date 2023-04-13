iPhone延固態按鍵 瑞聲挫15％

里昂削目標價至17.3元

郭明錤在其推特帳戶發帖，指蘋果公司因量產前無法克服技術問題，故兩款高階iPhone 15 Pro系列（Pro及Pro Max）將取消市場焦點的固態按鍵設計，改回原本的實體按鍵設計。他認為，變化尤其不利獨家Controller IC供應商Cirrus Logic與Taptic Engine供應商瑞聲科技。他補充，目前iPhone 15 Pro在開發階段，相信能及時改變設計，並有望簡化開發測試流程，預料取消固態按鍵對Pro機型的量產時間與出貨量影響有限。

里昂報告指出，iPhone 15 Pro/Pro Max取消固態按鍵，意味新款iPhone不需要額外兩個震動器，有別於市場預期，故降低瑞聲今明兩年的盈利預測，將目標價由18.8元削至17.3元，由「跑輸大市」降級至「沽售」。

里昂原先預料瑞聲可受惠於iPhone虛擬按鍵的設計，今年收入有望增加8.97億元人民幣，純利有望增加2.15億元人民幣，既然目前虛擬按鍵升級推遲，相關增幅亦至少要到明年才出現。里昂預料，瑞聲光學業務今年戰略會較理性，由精密零件及車載業務帶動溫和復蘇。

受消息拖累，瑞聲昨全日沽壓沉重，早段曾瀉16%至15.66元，午後跌幅收窄至近15%，收報15.88元。