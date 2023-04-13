騰訊大股東9600萬股轉倉中央結算 部署再減持 騰訊股價挫半成

明報記者 蕭嘉聰

騰訊控股昨日股價開市即受壓，最低曾見354.2元，插水5.9%，收市仍跌5.2%至357.2元，成交金額高達146.07億元，北水亦錄13.56億元淨流出。與此同時，騰訊控股昨日亦再斥資3.5億元回購97萬股，每股價格介乎371至354.4元。

騰訊昨斥3.5億元

再回購97萬股

騰訊控股的南非大股東Naspers減持陰霾早於去年6月已籠罩該股，當時Naspers宣布，為收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，將會減持旗下騰訊股份套現。按中央結算紀錄顯示，Naspers於去年6月底公布減持騰訊計劃當日，已有約8900萬股存入高盛CCASS戶口，及至去年9月Naspers曾確認，為方便未來交易，將其持有約1.92億騰訊控股股份存入CCASS，即兩次合共搬貨逾2.8億股到CCASS沽貨。

根據Naspers去年9月及12月兩度披露的資料，Naspers已合共減持1.8億股騰訊，惟值得注意的是，Naspers自去年12月以來未再披露減持騰訊，估計過去4個月已減持接近跨越1個百分點（即約9600萬股），有可能短期內再披露減持至26%以下，亦即幾乎沽清兩次搬貨合共約2.7億股，故不難理解昨天Prosus要再宣布將額外9600萬股騰訊搬倉CCASS。

兩次搬貨近沽清

再沽須額外搬倉

大股東「狠心」沽貨的同時，亦有人力撐騰訊控股，這包括騰訊本身。計算Naspers去年6月底宣布將減持騰訊套現以回購自身股份以來，其間騰訊控股合共回購股份約8200萬股，再加上北水的大力支持。

回購加北水買盤量

遠多於Naspers減持

同期，北水騰訊持倉累增約2.51億股，加上騰訊的回購量，已合共淨買約3.33億股，較南非大股東已披露減持股數多出約八成半，足以抵消Naspers沽盤有餘。