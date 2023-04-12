施羅德看好已發展市場債券 孳息見逾10年高 風險回報吸引

去年環球債市雖大跌，債券孳息卻因而被推高。Houdain表示，目前環球債券孳息之高，為過去10多年未見，由於現時投資級別債券亦可提供吸引孳息，意味投資者毋須如過去般投資於高風險的高收益債券，也可獲得較高孳息，風險回報相對吸引，以其管理的環球債券組合為例，該組合約七成債券屬投資級別債，組合平均孳息率為8厘。他指出，這情况頗特殊，除俄烏戰爭引發市場憂慮歐洲或現能源危機外，更大程度上是受到歐美等地央行在過去1年以罕見速度加息所致。

再加息債市下跌空間料有限

未來息口走勢將影響債券後市表現，今年3月聯儲局一如預期加息0.25厘，聯邦基金利率已升至介乎4.75厘至5厘區間，最近公布的3月美國就業數據仍偏強，市場普遍預期聯儲局將於5月份再加息0.25厘。Houdain認為，今年內聯儲局仍有可能再加息兩至三次，每次加0.25厘，基於今年2月債市已反映市場對最終利率或升至5.75厘水平的預期，意味即使市場預期最終利率將達6厘水平，債市再下跌空間亦有限。

債市雖未必會大幅下跌，但不代表不會波動，尤其是每當有消息觸發市場對環球經濟前景的憂慮時。Houdain指出，最近市場對環球經濟前景預期徘徊於軟着陸、硬着陸及不着陸（no landing）之間，三者之中以出現不着陸的情况最影響債市表現，因為這情况下或會使歐美等主要央行過度緊縮，但他認為即使未來債價下跌，目前債券偏高的孳息可提供緩衝作用。

Houdain認為，若債市出現短期波動，將為投資者吸納優質債券機會，基於預期息口將見頂，同時環球債券的違約率仍處於較低水平，雖然穆迪預測今年內環球債券的違約率或會稍為回升，但預期違約率僅回升至長期平均水平，顯示環球企業債的基本面仍穩健，更重要的是部分債價出現過度反映其負面因素的情况，歐洲高收益債券是其中之一，目前此類債券價格反映市場對其違約的憂慮程度遠較金融海嘯時為高，但現時歐美銀行未有如金融海嘯時般出現系統風險，歐洲亦沒有出現能源危機，而且部分歐洲企業盈利更有望受惠於中國經濟重開，如部分歐洲高端品牌及航空公司等。

企業債看好能源銀行消費行業

Houdain又認為，較早前出乎市場預料的歐美銀行危機，再次提醒投資者分散投資的重要，市場仍然存在不確定性因素，投資者更應分散投資於環球債券市場。選擇企業債券時，亦應該留意發債企業的環境、社會及企業管治（ESG）因素，以瑞信債券為例，其管理的環球債券組合，便是基於評估瑞信債券時因其ESG未如理想，而未有投資相關債券。

美息有望年內見頂 長債吸引

Houdain又稱，目前相對於新興市場債，較看好已發展市場債券，這是基於已發展市場內無論是投資級別債或高收益債均有較多吸引的投資機會。至於政府債，他較看好美國國債，企業債相對看好能源、銀行及消費相關行業的債券，由於不少能源企業的資產負債表強勁，部分更可受惠於亞洲經濟向好，整體銀行業的資產負債表於金融海嘯後亦見明顯改善，行業盈利有望受惠於偏高的息率，消費相關行業則可受惠於就業市場強勁、民眾健康的儲蓄水平，以及消費意欲回升，相對看淡工業債，因為行業盈利較易受通脹及供應鏈影響。

鑑於市場普遍預期美息有望於年內見頂，長期債券的吸引力正在增加。Houdain表示，其管理的債券組合近月正逐步提升長期債券的比重，以美國國債為例，已開始逐步減持短期美國國債，如兩年期，同時逐步加入較長年期美國國債，因此該債券投資組合的存續期亦稍為上升至約5年水平。

明報記者 劉敬華

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