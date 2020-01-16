恒地新世界元朗大旗嶺申建345伙

據城規會文件顯示，申請地點位於丈量約份第116約地段第4614號，以及第4615號餘段等多個地段，鄰近區內同系屋苑蝶翠峰、尚悅‧嶺；地盤面積約2.73萬方呎，計劃以總地積比4.287倍發展，較城規會允許的3.5倍多22%，擬建一幢25層高住宅大廈，提供345伙，以1房戶型為主。 項目亦設一幢單層非住宅建築，作零售商店及服務行業用途，並設綠化天台，整個項目總樓面涉約11.72萬方呎，預計2028年6月落成。有關申請最快5月下旬審理。

另英皇國際（0163）改劃屯門兩幢工廈作數據中心；申請改劃地點為屯門新安街13號寶泰工業大廈，以及新安街15號山齡工業大廈，地盤面積近2萬方呎，申請人申請略為放寬地積比率，及建築物高度限制，以作資訊科技及電訊業（數據中心）用途，發展地積比率11.4倍，擬興建一幢21層高數據中心。同時亦計劃把建築物高度，限制由主水準基準以上85米，放寬28.7%至109.4米，項目總樓面約22.8萬方呎。

英皇屯門兩工廈申作數據中心

翻查資料，英皇早年已就上述兩幢工廈申請活化發展，提供約22.8萬方呎工業樓面，並在2020年獲批准。