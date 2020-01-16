經濟

香港地產

THE AUSTIN售3200萬 3個月貴5%

【明報專訊】樓市氣氛活躍，西九龍柯士甸站大型屋苑THE AUSTIN，有單位雖然淪為銀主盤，但成交價仍較3個月前飈升。

中原分行經理胡鴻洲表示，THE AUSTIN第5A座極高層D室，實用面積1293方呎4房戶，1月連車位曾以3050萬元沽出，其後因業主賣樓套現資金未夠償還負債，而取消交易，單位其後淪為銀主盤，新近以3200萬元連車位再獲承接，實呎2.47萬元，成交價比1月增加150萬元或5%。

上述單位原業主2013年以2795萬元購入，其後再以約200萬元購入車位，即總購入價約2995萬元；以新成交價3200萬元計，單位10年升值約205萬元或7%。

維港頌呎售4.23萬 近兩年高位

美聯高級營業經理謝國安稱，北角半新盤維港頌第7座中層B室新近易手，實用面積1272方呎4房戶，享獨立升降機大堂和維港海景，獲外區用家斥5388萬元承接，實呎逾4.23萬元，為屋苑2021年5月以來的二手成交呎價新高，是次成交價料亦為本月北角區最大額二手成交。

上述原業主2017年以約5396.6萬元一手購入，雖然帳面微蝕，但連同當年發展商提供的一手優惠，料業主扣除買賣物業雜費後，可獲微利或平手離場。

富嘉已補價3房808萬沽 今年新高

二手資助房屋成交亦現高價成交。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，大圍「居屋王」富嘉花園，新錄今年暫時最高價成交；屋苑第1座中層L室，實用面積587方呎3房戶，於自由市場價808萬元易手，實呎1.37萬元；原業主早於1989年以46.6萬元（未補地價）購入，去年成遺產盤，料賣方扣除補地價支出後，仍獲利甚豐。

相關字詞﹕富嘉花園 維港頌

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