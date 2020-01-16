經濟

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KOKO MARE周六次輪賣98伙

【明報專訊】復活節假期過後，新盤戰再次聚焦九龍區；恒地（0012）、中海外（0688）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，登場在即之際，會德豐旗下藍田KOKO MARE，昨日突擊公布第二輪銷售的安排，落實本周六（4月15日）發售98伙，1房折實入場費589.8萬元。

折實均呎1.94萬 1房589萬入場

KOKO MARE首輪推售後，先後加推兩張價單合共106伙；是次次輪推售的98伙1房和2房單位，分佈於第8、9座，實用面積介乎310至529方呎，其中第9座單位屬首度發售，折實價589.8萬至1109.7萬元，折實呎價1.77萬至2.39萬元，整批折實均呎19,495元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO MARE本月初首輪推售至今累沽106伙，套現8.9億元。

必嘉坊．迎匯本月吸金1.46億

另恒地紅磡必嘉坊．迎匯，早前重啟銷售步伐、減價加推單位後，成交轉旺，4月至今暫錄約25宗成交，套現逾1.46億元；項目昨日錄約4宗成交，成交價由542.25萬至589.56萬元，單日套現約2265.6萬元。

恒地更新價單1號，將建築期付款計劃提供的折扣增加1%，落實本周六以先到先得形式發售1伙，為實用面積514方呎28樓C室3房戶，折實價1125.54萬元，折實呎價2.18萬元。

長實（1113）、新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚2期，早前以低於1期約17%的價錢推售後，飛揚1期昨晚上載新銷售安排，公布即日（12日）起終止發售列於銷售安排6號的單位。

雨後累售145伙 套現逾9億

其他新盤方面，星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，本月至今暫售約6伙，套現3323.5萬元；星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，雨後上月開售迄今累售145伙，佔全盤335伙近45%，套現逾9億元，當中約83%買家選擇建築期付款計劃。雨後在剛過去的復活節假期，於展銷廳舉行「雨後農場種植工作坊」，邀請一眾業主出席，推廣農業科技。

相關字詞﹕雨後 飛揚1期 飛揚2期 必嘉坊．迎匯 一手成交 一手新盤

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