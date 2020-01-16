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首季1162伙申預售樓花 9年最少 8新盤上季批預售 涉4031伙減16%

【明報專訊】本港經濟雖然漸復常、今年以來樓市亦轉暢旺，惟發展商新申請預售樓花的單位數量卻銳減。地政總署最新資料顯示，今年首季（1月至3月），共有1162伙申請預售樓花，為2014年首季錄得1161伙新申請後，9年來按季新低；若單計私宅數量，有關數字更為2013年第3季後新低。

明報記者 林尚民

同時，地政總署上月接獲2份預售樓花新申請共涉695伙，相較2月422伙，按月增273伙或約64.7%。至於上月新申預售新盤，包括萬科（香港）大埔馬窩路第1期涉404伙，預計2026年3月落成，樓花期約35個月。

遠展新世界啟德新盤最快年底推

另遠展（0035）、新世界（0017）合作的啟德跑道區、望內海景為主的承景街2號第1期涉291伙，預計2025年6月落成，樓花期約27個月；新世界營業及市務部總監黃浩賢稱，現正籌備推盤工作，預計最快今年第四季推出。

若總計今年首季，署方接獲4個樓盤申請預售樓花涉1162伙，較去年第四季錄5459伙，按季跌4297伙或78.7%，料為2014年首季錄1161伙新申請後，9年來按季新低。值得注意是，今年2月唯一申請預售項目，為房協安達臣道第R2區3號居屋（422伙），意味若扣除此項目，首季只有740伙私樓申請，為2013年第3季錄55伙申請後新低。

另署方於今年第一季，批出8份住宅預售樓花同意書，涉4031伙，較去年第四季4784伙，減753伙或15.7%，為去年第一季錄1211伙後，1年來按季最少。

跑道區維港．雙鑽天瀧蓄勢待發

至於上月批出的3份預售樓花，除華懋、港鐵（0066）已推出的何文田瑜一第1C期（214伙），亦包括中海外（0688）獨資的啟德跑道區維港．雙鑽（702伙），以及恒地（0012）牽頭的跑道區天瀧（566伙），兩盤料短期登場。此外，長實（1113）油塘東源街8號，正式命名為The Coast Line，第一期涉228伙，預計明年12月落成。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，雖然首季新申請預售單位數目減少，但目前已批預售樓花、尚未發售的單位總數有逾1.3萬伙，預期本季多個新盤將魚貫登場；截至3月底，有18,699伙滾存待批預售單位，為自去年10月後5個月最少。

相關字詞﹕新世界 遠展 萬科(香港) 承景街2號 馬窩路住宅地 地政總署 預售樓花同意書

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