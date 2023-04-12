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經濟
2023年4月12日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
阿里推AI模型通義千問 曾飈4% 接入旗下所有產品 張勇：助客戶建專屬AI功能
網信辦出管理新規 AI概念股炒上後紛倒跌
Web3.0協會成立 特首冀助港創科提速
商湯料智能車收入佔比速升 訂單3100萬架
金管局再入市 接38億港元沽盤
陸金所周五港介紹上市 美升6%
內地上月住戶貸款急增 料跟樓按有關 分析：新貸超預期 反映經濟逐步復蘇
內地上月CPI升0.7%遜預期 PPI 跌幅擴至2.5%
標普：樓價跌 內房企今年盈利續受壓
股神再減持比亞迪 帳面套現5.4億
東南亞澳洲中東帶動 佐丹奴首季銷售升6%
中遠海控發盈警 料首季少賺七成
金管局固定薪酬加2.4% 浮薪比例跌穿20%
股神撐日股 增持伊藤忠等五大商社 巴郡美以外最大投資 巴菲特：擬續吸納
IMF指受累金融動盪 降全球GDP增長預測
比特幣重上3萬美元
張兆聰：內房見炒作 吼殘股遠洋金茂
徐風：小注做淡小鵬 龍頭車企暫宜觀望
涂國彬：金價成幣策大轉向領先指標
技術取勝：中移動現雙頂只宜候低吸
周顯：科技股先炒高才上巿散貨
湯文亮：武統台灣不如幣統
首季1162伙申預售樓花 9年最少 8新盤上季批預售 涉4031伙減16%
KOKO MARE周六次輪賣98伙
THE AUSTIN售3200萬 3個月貴5%
上月私宅租金升逾0.9% 近年半最勁
恒地新世界元朗大旗嶺申建345伙
新港中心5單位1.5億沽 呎價1.6萬
東薈城推10%消費回贈 力吸人流
施羅德看好已發展市場債券 孳息見逾10年高 風險回報吸引
技術取勝：中移動現雙頂只宜候低吸
【明報專訊】藥明生物以200天線為目標（圖）
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