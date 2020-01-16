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IMF指受累金融動盪 降全球GDP增長預測

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）發表世界經濟展望春季報告，形容近期金融市場波動加劇，並下調對今年全球經濟的增長預測。IMF最新預計，今年全球增長將由2022年的3.4%放緩至2.8%，明年增長預期為3%，兩者較1月的估計各下調0.1個百分點。

IMF分析指，經濟風險偏向下行，很大程度由於過去一個半月的金融動盪。截至目前，這情况已受控制。不過IMF警告，若全球金融系統再受挫，令金融狀况急劇惡化，今年全球增長可能放緩至1%。IMF認為，發生這情况概率只有15%。美國財長耶倫昨表示，美國銀行體系仍然穩健，資本和流動性強勁，全球金融體系具有彈性。

警告疲弱增長持續多年

IMF最新預期，今年中國經濟增長5.2%、美國增長1.6%、歐元區增長0.8%，而英國收縮0.3%。不過IMF警告，環球疲弱的增長可能持續多年，預計直至2028年，全球增長為3%，是1990年以來最低的中期增長預測。

美國銀行股本周起陸續公布業績。彭博社匯編的數據顯示，分析師預期今年頭3個月，從貨幣市場基金等投資尋求更高回報的存戶，從摩通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、花旗（美：C）和富國（美：WFC）共提走近1000億美元存款。倘預測屬實，這將意味儘管美國3月的地區銀行危機，促使存戶將存款由小型銀行轉移至大型銀行，但大型銀行的存款仍然受挫。

存款減少可能會限制銀行業放貸。過去12個月，隨着美聯儲加息，銀行業存款一直流失。此外，通脹高企擠壓了企業利潤，加上潛在的經濟衰退抑制了需求，FactSet綜合分析師預測，標普500指數成分股第一季利潤將按年跌6.8%，這將是2020年次季以來最大跌幅。美股3大指數昨早段個別發展，納指跌0.5%。

（綜合報道）

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