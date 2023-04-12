股神撐日股 增持伊藤忠等五大商社 巴郡美以外最大投資 巴菲特：擬續吸納

據估計，巴郡於2020年斥61億美元，購入5大商社的股票，然後在去年11月再斥24億美元增持，這些股票現在價值接近130億美元。巴菲特表示，看好日本股市，將考慮進一步增持5大商社的股票，並願意以合適的價格，在日本尋找更多投資機會。受「股神」加持，5大商社股價昨升幅超過2%。

今次是92歲的巴菲特第2次訪問日本。他在2011年首次訪日，視察了旗下企業投資的工業刀具製造商Tungaloy。今次訪日，他除了會再次視察Tungaloy，也會與一些商界高層會面。巴菲特表示，對持有5大商社的股票感到自豪，稍後會與這些商社的高層會面，圍繞其業務進行討論。

多元化業務吸引 涉能源食品零售等

巴菲特表示，願意與日本商社進行交易。他說：「我們認為，未來與它們達成某些合作協議並非不可能。 要是這5家商社中的任何一家來找我們說，正考慮做一些大事，或準備收購一些東西，想要一個合作伙伴，巴郡都會很高興。」

並非所有投資者都喜歡日本大型商社，認為其業務過於複雜，難以理解。從本質上來說，它們是多元化的投資公司，涉足能源及礦產，以至食品、零售及醫療保健等領域。對於巴菲特來說，多元化業務是一種吸引力。他說：「這5家商社的業務，不僅是日本的代表，也是全球的代表。它們真的和巴郡非常相似，擁有很多不同的東西。」

巴菲特稱，日本商社的另一吸引之處，在於其股票回購及巨額股息支付。他說，目前僅持有5大商社的股票，並可能會繼續增持，若價格合適，也會考慮投資其他日本企業。巴菲特在金融海嘯期間不斷買入被低估的資產。對於美國地區銀行倒閉引發的金融問題，巴菲特表示，或許混亂仍會持續，但其趁低吸納策略不會改變。

市場人士指出，巴菲特的言論，可能會鼓勵海外投資者投資日本股票，尤其是價值型股票。 巴郡正準備發行日圓計價債券，這將會是去年12月以來首次，令外界預期巴郡準備在日本進行更多投資。

稱閃電沽台積電因地緣政治緊張

彭博社稱，巴郡正就出售日圓債券向投資者徵求意見。消息稱，巴郡這次計劃發售的日圓債券，年期由最短3年至最長30年，或於周五（14日）定價，成為日本央行行長植田和男履新後，首個主要海外債券發行方。

巴菲特另評論了巴郡出售台積電（美：TSM；台：2330）大部分股票的決定。巴郡去年第三季購入台積電超過40億美元的股票後，到年底隨即將持股量減少85%。巴菲特表示，地緣政治緊張是其沽貨的考慮因素。他形容台積電是管理良好的公司，但巴郡有更好的地方部署資本。

（綜合報道）

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