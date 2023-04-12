東南亞澳洲中東帶動 佐丹奴首季銷售升6%

大中華區銷售跌1.7%

截至今年3月底止3個月，佐丹奴銷售額錄9.7億元，升6%；期內東南亞及澳洲、中東分部銷售額均升約14%，分別錄3.6億元與1.5億元，惟大中華區未有轉機，銷售額按年跌1.7%至4.6億元。集團解釋，東南亞及澳洲業績受惠於疫情解封、旅客人數，中東表現則受惠於營銷活動及恰當商品組合。

不過，佐丹奴對加盟商之批發整體報跌，海外批發跌18%至8200萬元，內地批發則跌35%至3700萬元。集團指出，內地加盟店去年受長期封區影響，暫時存貨過剩，消耗貨品需時。截至3月底，集團存貨減少5.6%至5.7億元，手頭現金則升16.5%至約10.9億元。

佐丹奴首季線下銷售額按年增長13%至7.4億元，線上銷售額僅升5%至1.1億元。集團表示，大部分地區陸續解封後，帶動人流到門店，令線下對線上零售銷售額比例由6.3對1升至6.8對1。