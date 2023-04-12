股神再減持比亞迪 帳面套現5.4億

中汽協：3月汽車銷售升一成

上月車市穩定增長，中汽協公布，3月汽車產銷量按年升9.7%至245.1萬輛，產量升15.3%至258.4萬輛。當中，新能源汽車保持強勢，銷量按年升34.8%至65.3萬輛，產量升44.8%至67.4萬輛。

中汽協表示，首季新能源汽車在去年同期高基數情况下繼續保持迅速增長，市場佔有率達到26.1%；汽車出口依然保持較高水平，首季汽車出口按年增長70.6%至99.4萬輛，中國品牌佔有率穩步提升，而單計3月份汽車出口按年上升1.1倍至36.4萬輛。

新能源車上月銷量升35%

中汽協副秘書長陳士華表示，首季汽車行業進入促銷政策切換期，傳統燃油車購置稅優惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等因素，造成去年底提前消費，相關接續政策尚不明朗，年初以來的新能源車降價以及3月以來的促銷潮又對終端市場產生波動，汽車行業經濟運行總體面臨較大壓力。