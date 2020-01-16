內地上月CPI升0.7%遜預期 PPI 跌幅擴至2.5%

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，3月份生產生活持續恢復，消費市場供應充足，居民消費價格按月下降，按年上漲。3月份受國內經濟加快恢復及國際市場部分大宗商品價格走勢影響，全國PPI按月持平；受上年同期對比基數較高影響，按年下降。

高盛對於CPI及PPI在3月雙降，指由於數據意外繼續下行，企業似乎為保競爭力不願加價，故將2023年全年的CPI及PPI預測向下修訂，由原來CPI預測升2.2%降至升1.8%，PPI由原來跌0.5%擴至跌1%。展望未來，CPI將在未來數月在經濟反彈下溫和加速，但仍將遠低於人行3%的目標；PPI通縮亦將在未來數月持續。

大新料今年整體通脹維持2%

大新銀行經濟研究及投資策略部認為， 內地3月CPI及PPI再度雙雙轉弱，主要由於去年同期能源價格基數較高。CPI方面，大新預期食品價格未來幾個月仍會受壓，而能源價格回落對非食品價格的影響較預期更明顯，因此內地通脹壓力在可見將來仍十分溫和；大新預期今年整體通脹或維持在2%左右，與去年全年通脹水平相若。

PPI跌幅擴大主要由於去年俄烏衝突爆發，令國際油價急升，基數較高所致。展望未來，油組減產，令國際能源價格略為反彈，或帶動石油及天然氣開採價格溫和回升。大新估計，生產物價指數今年可望見底回升，全年升幅或會低於5%。