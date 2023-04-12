陸金所周五港介紹上市 美升6%

陸金所大股東為中國平安（2318），持股41.4%。是次陸金所上市，聯席保薦人為摩根大通、摩根士丹利和瑞銀。今次上市不涉發行股份，因此已向平保高級僱員竇文偉等人為首的Tun Kung Company Ltd，借2865.27萬股，相當於已發行及流通在外股份總數的股本2.5%，供上市後30個曆日至5月12日，委託摩根士丹利，使用兩個經紀編號7695發7696，進行有助股份流通的若干套利、過渡及或其他交易活動。

集團料是次上市開支約7260萬元人民幣。另其補充董事會已於3月9日批准經修訂的半年度現金股息政策，據此，其中每年的半年度股息分派總額相等於財政年度淨利潤約20%至40%。

其他新股方面，從事人力資本管理方案的北森控股（9669）將於明天公布配發結果。另隨着阿里巴巴（9988）擬分拆旗下業務上市，彭博報道引述和玉資本管理合伙人Ben Harburg表示，市場對該等股份的需求會很大。

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