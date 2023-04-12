經濟

Web3.0協會成立 特首冀助港創科提速

【明報專訊】香港Web3.0協會昨日舉行成立典禮，願景包括促進香港Web3.0技術完善及應用落地、制定技術標準等。行政長官李家超致辭時表示，期望香港成立Web3.0協會後，未來可與政府攜手合作，為香港創科及金融發展提速，吸引全球人才和企業到港大展拳腳，迎接Web3.0和虛擬資產業發展所帶來的龐大機遇。

會長陳德霖：為政府出謀獻策

他又稱，Web3.0對金融科技發展起關鍵作用，香港去年底發表虛擬資產政策宣言，反映政府對行業發展持開放態度和堅定決心，業界反應均十分正面，近日有不少龍頭科技公司和高技術初創公司考慮在港開拓業務，包括虛擬資產交易所、虛擬貨幣錢包、支付企業等，相信將有助未來Web3.0發展。政府會為市場設立適切監管，6月將設立虛擬資產服務提供者發牌制度，以確保市場穩健有序發展。

香港Web3.0協會會長陳德霖表示，協會成員包括Web3.0產業鏈公司、學者及技術專家等，共同目標均是希望能夠為香港、大灣區及中國在數字經濟方面的發展作出貢獻，深信香港可成為內地數字經濟發展的龍頭，協會亦將致力推動Ｗeb3.0相關的技術變革及產業升級，為政府出謀獻策，推動社會人士對Web3.0認知和專業發展，促進香港成為全球領先的Web3.0和數字金融中心。

他認為，數碼世界並非脫離現實世界的虛擬世界，而是通過數碼形式將虛與實結合起來，如果一個虛擬的純數字產品只能「閉環」存在，無法與現實世界連接，將對實體經濟沒有幫助，並非Web3.0追求的目標。

相關字詞﹕陳德霖 香港Web3.0協會 虛擬資產交易所 虛擬資產 創科 虛擬貨幣 李家超 大灣區

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