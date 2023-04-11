海濱南岸筍盤被消化 交投冰封

明報記者 容婌維

海濱南岸最近一宗成交於上月錄得，美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，位於屋苑4座低層A室，實用面積432方呎，2房間隔，望停車場外牆、景觀壓逼，以733.8萬元易手，實呎16,986元。原業主2008年5月318萬元購入，持貨約15年，帳面獲利415.8萬元或約1.3倍。殷續稱，屋苑目前放盤以3房為主，極低層入場單位叫價800萬元。

長情業主沽美孚2房戶 51年升值167倍

樓齡逾50年的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，上周連錄兩宗長情一手業主沽貨勁賺個案。利嘉閣高級聯席董事郭永峰表示，美孚新邨2期百老匯街28號低層D室，實用面積733方呎，2房連儲物房戶型，向東南，外望公園翠綠景，以843萬元易手，實呎11,501元。

上述單位原業主早在1972年以5萬元買入一手單位，持貨約51年，帳面獲利約838萬元或167.6倍。屋苑本月首周暫錄約5宗成交，現時約有608個放盤，叫價550萬元起。

部分屋苑樓價已經回升，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town第9座高層A室，實用面積422方呎，2房間隔，零議價下以748萬元沽出，實呎17,725元，較上月所錄的同類型高價成交，再多30萬元或4%，成交價、呎價創屋苑同類兩房單位約8個月高位。原業主2018年11月以650萬元買入，帳面獲利98萬元或15%。

YOHO Town 2房748萬易手 8個月新高

未補價居屋二手市場交投持續暢旺，再有新居屋屋苑錄破頂成交。大窩口單幢居屋尚文苑一個中層01室，實用面積322方呎，原則為開放式間隔，以386.5萬元未補價易手、實呎12,003元，成交價創屋苑未補價新高。原業主2020年以約230.86萬元向房委會一手購入，持貨滿3年額印期後轉手，帳面獲利155.64萬元或67%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]