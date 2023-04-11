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瑜一直達何文田站大堂

【明報專訊】華懋與港鐵（0066）合作發展的何文田站瑜一，近期正式登場，成為2023年首個市區鐵路上蓋全新樓盤；項目坐落於傳統豪宅區及名校網何文田，亮點是位處鐵路站上蓋，擁有地利優勢。此外，瑜一屋苑平台未來更設可直達何文田站大堂的升降機，交通方便程度倍增，屬市區鐵路上蓋盤罕見設計。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

瑜一全盤合共844伙，分1A、1B、1C期，其中涉183伙的第1B期早前已登場，預計關鍵日期為2024年11月底，樓花期長約19至20個月；1B期屬項目第3座，再細分為3A及3B兩個分翼，3A座標準樓層設3伙，向忠孝街方向；3B期標準層則設5伙，向東九龍方向，主要望內園景。

今期183伙單位實用面積由336至1234方呎，涵蓋1房至4房戶型；主打2房戶，佔123伙或約68%； 項目自3月底開展銷售後累沽約180伙，佔今期單位總數的98%。

1B期共183伙 近七成屬兩房

瑜一坐落於何文田站上蓋，享港鐵觀塘線、屯馬線雙線優勢，乘搭1個站至紅磡站，可轉乘東鐵線過海往港島，或前往新界各區，交通優勢不言而喻。另屋苑設有可直達何文田站大堂的升降機，為市區鐵路上蓋盤罕見設計，相關升降機設於屋苑大堂，共有3部，供整個屋苑共844戶共用。車位方面，全盤3期共設251個。可留意是，雖然項目交通方便，惟何文田站一帶欠缺大型商場，最方便前往的大型商場，料為黃埔新天地；若住戶需日常採購，可步行5至10分鐘到紅磡蕪湖街一帶，該處有不少民生小店及食肆。

往紅磡站轉線 往港島新界便利

今次介紹的兩個示範單位，均以第3B座18樓C室為藍本，實用面積464方呎，兩房連開放式廚房間隔，分別屬經改動連裝修示範單位，以及交樓標準清水房單位。

單位整體間隔方正，設有約11方呎小玄關，大門旁預設附UV消毒功能、無線充電器的小鞋櫃，在連裝修示範單位，設計師將小鞋櫃改為多用途開放式收納空間，集木鞋架、掛衣架、酒架等於一身。再往廳區前進，右方為開放式廚房，採曲尺形工作台，配套家電齊備；廳區佔地約150方呎，設計師善用特色牆劃分起居空間。

「明廁」設計 附設浴缸

飯廳位於廚房對出，擺放圓形二人餐桌，餐桌旁為深灰色石紋特色牆；客廳毗鄰飯廳，擺放有小梳化、茶几等家具，梳化後方為半透明特色牆身，設山脈線條並可透視書房；至於預留作擺放電視的牆身，則以淺木色條子設計，甚富日系清新風格。

兩間睡房、浴室以走廊連接，設計師將交樓標準的間隔牆改為曲面牆身，除令整體視覺效果更柔和，亦擴大空間感。浴室設有通風窗，屬「明廁」，並設浴缸；而兩間睡房分別佔地約80及50方呎，主人房可「三邊上落」方式擺放雙人牀，外接工作平台，有助室內通風。

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