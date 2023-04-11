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新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%

【明報專訊】經歷3年新冠疫情洗禮，加上港府近年推出的商業地陸續到位，令商廈落成量大增，部分位處傳統核心區的商廈正積極求變，以爭取更穩定的出租率；新世界（0017）資產及房地產組合管理總經理林浩文接受訪問表示，集團旗下中環新世界大廈，雖然於疫情期間的出租率受到影響，但集團積極引入醫美等「大健康」租戶，項目整體出租率已重返90%以上，預計今年內該廈出租率可達95%。

林浩文接受本報訪問時表示，在疫情期間，由於跨國公司、中國內地公司減少來港，整體商廈市場出租率均下跌，新世界大廈亦無可避免受影響，惟市場對半零售行業的需求強勁、特別是疫情下醫美等「大健康」類別的租戶，對租用樓面的需求比一般公司大、承租能力亦較強。

醫美業租戶比例 疫後增至35%

他透露，新世界大廈的專業醫美行業租戶比例，由疫情前的10%增加至現時的35%，估計未來數年，該類租戶佔該廈租戶比例，將保持在30%到40%水平。

事實上，在「大健康」租戶進佔下，新世界大廈目前整體出租率超過90%，已回復至疫情前水平；林補充，新世界大廈可出租總樓面約48萬方呎，現時約有3至4層樓面待租，涉約4.5萬方呎，每層面積約5000至1萬方呎，已獲多組客洽談，預計未來數月完成交易，預計該廈今年底前出租率將升至超過95%水平。

料旗下甲廈租金明年返疫前水平

另外，在本港和內地全面通關後，集團旗下甲級寫字樓的買賣、租務查詢亦有所增加，查詢公司包括內地的金融機構及科技企業等，反映相關企業對本港經濟前景樂觀，相信會推動今年第3、4季的甲級寫字樓成交量，有助加快市場復蘇，租金亦見穩步增長，預計明年可回升至疫情前水平。

舖位租務方面，林浩文指，大樓面旗艦店已經不合時宜，市場對數千方呎舖位需求更大，集團亦把新世界大廈舖位分間出租，包括原由服裝店JOYCE租用之舖位，亦分間成3個舖位，該廈地舖出租率已達100%。

林浩文：消費模式變

大旗艦店不合時宜

林認為，疫後消費模式轉變，市場更注重消費體驗，如由意大利品牌Brunello Cucinelli 租用之舖位，就打造成旗下生活家品Casa Cucinelli，該舖租用3層逾1.4萬方呎樓面，設有貴賓接待室及展示廳等，屬疫後最大宗舖位租務成交。

另日本潮玩品牌BE@RBRICK，近日亦租用該廈2層共逾1.5萬方呎舖位，作為「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」日本以外首站世界巡迴展覽，展覽期至5月中。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）

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