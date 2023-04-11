新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%

【明報專訊】復活節假期結束，綜合市場資訊，過去4天（4月7日至10日）整體一手成交錄約60宗，相對去年復活節假期錄約70宗挫14%；其中華懋何文田站瑜一第1B期，日前遭買家撻訂的第3B座27樓C室，實用面積464方呎2房戶，以1400.34萬元再售、實呎3.01萬元；另一曾遭撻訂的2房戶，為實用面積459方呎第3B座20樓B室，亦以1326.86萬元再沽出、實呎2.89萬元。