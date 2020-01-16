兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青

本報抽取十大居屋屋苑，共40個估值個案，有七成個案較約兩個月前回升，升幅介乎約0.47%至逾8%；當中升幅最高單位為屯門兆康苑，據中銀香港（2388）估價，錄得甚可觀升幅，其中兆傑閣高層7室，實用面積455方呎2房戶，由兩個月前409萬元、實呎8989元，估價升至最新442萬元、實呎9714元，升幅為33萬或逾8%（見表2）。

本報自2012年起，挑選十大居屋屋苑（以已補價單位計），包括筲箕灣東熹苑、鰂魚涌康山花園、旺角富榮花園、九龍灣麗晶花園、鑽石山龍蟠苑、沙田富嘉花園、馬鞍山錦豐苑、青衣青華苑、屯門兆康苑、將軍澳廣明苑合共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港進行網上估價，共40個估價個案。

除上述兆康苑估價個案外，據中銀香港估價，旺角富榮花園第13座低層E室，實用面積431方呎2房戶，最新估值為627萬元、實呎14,548元，較之前590萬元、實呎13,689元，上升37萬元或6.27％。

富榮花園2房新估價增逾6%

另外，九龍灣麗晶花園第10座低層D室，實用面積450方呎2房間隔，匯豐估值由約兩個月前的480萬元、實呎10,667元，升至最新497萬元、實呎11,044元，升幅為17萬元或3.54%。

其他新界居屋估值方面，據匯豐估價，馬鞍山錦豐苑有單位的估價錄逾5%升幅，其中以錦蕙閣高層8室、實用面積638方呎3房戶，升幅較高，由約兩個月前863萬元、實呎13,527元，上升至近日的907萬元、實呎14,216元，上升44萬元或約5.1％，反觀中銀香港於馬鞍山錦豐苑估價則均跌約1%。