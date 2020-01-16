摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074

【明報專訊】阿里巴巴（9988）長假前回升，市傳阿里計劃4月11日在阿里雲峰會上公布大規模自然語言模型，其中包含阿里自主研發的ChatGPT語音助理服務。輪證資金流方面，據摩根大通上周四即市資金流數據，投資者傾向於假期前追入好倉，當中以貼價、短身的高槓桿條款較受歡迎，如阿里購（29074），行使價106.98元，實際槓桿約7倍，2023年6月16日到期。如計劃做淡可留意阿里沽（29250），行使價84.95元，實際槓桿4.4倍，2023年8月23日到期。
至於早前已發布AI聊天機械人「文心一言」的百度（9888）則受壓，股價失守20及50天平均線。如投資者認為百度短線調整已完成，可考慮百度購（13489），行使價201元，實際槓桿約4倍，2023年12月19日到期。看淡可考慮百度沽（13114），行使價118.18元，實際槓桿約4倍，2023年8月7日到期。
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