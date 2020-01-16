經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：有望上試68元 中移牛54835

【明報專訊】上周市場節日氣氛濃厚，港股方向未明，恒指上周四低位曾跌逾170點，一度回落至20,100點以下，但及後逐步回穩，收市升逾50點，重上20,300點水平。兩萬點關口或仍有待確立支持，向上或以重上50天線約20,530點為短期目標。

資金轉投高息中資電訊股，中移動（0941）上周四曾升近1%至66.2元，成功突破52周高位，並升至逾4年高位；不過破位後有獲利盤出現，收市僅微升，暫守65元水平。向上觀望上試68元，支持或參考50天線約60.4元水平。

中移動破位後回軟，但由於仍處於高位，繼續吸引資金加注好倉。行使價約75元的價外認購證實際槓桿，與收回價在60元以下的牛證槓桿相距不遠，但牛證面值較低，而且免除引伸影響，吸引好友較傾向考慮牛證作部署。看好或可考慮中移牛證（54835），收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約10.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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