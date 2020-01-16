何啟聰：有望上試68元 中移牛54835

資金轉投高息中資電訊股，中移動（0941）上周四曾升近1%至66.2元，成功突破52周高位，並升至逾4年高位；不過破位後有獲利盤出現，收市僅微升，暫守65元水平。向上觀望上試68元，支持或參考50天線約60.4元水平。

中移動破位後回軟，但由於仍處於高位，繼續吸引資金加注好倉。行使價約75元的價外認購證實際槓桿，與收回價在60元以下的牛證槓桿相距不遠，但牛證面值較低，而且免除引伸影響，吸引好友較傾向考慮牛證作部署。看好或可考慮中移牛證（54835），收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約10.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]