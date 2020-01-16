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2023年4月11日星期二
葉創成 技術取勝
投資策略
9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交
引入莊家開價 助提升流通量
大正資本冀助TVB再聯繫舊識
奉行價值投資 堅持買認識公司
亞股普遍做好 滬指終結六連升
日央新行長：現毋須大幅加息
中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢
中國高學歷人才多 有利科技創新
房產稅有助構建內房新模式
微信具規模效應 騰訊逢低吸
鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家
商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話
美晶片禁令削華發展數據運算力
復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%
澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程
陳智鑾：新盤湧現宜耐心選擇 先衡量負擔能力
環球經濟數據
金子：新單增長樂觀 友邦購15194
張兆聰：落後高啤打板塊揀醫藥股
張兆聰：高息債ETF風險無想像般高
伍禮賢：華潤啤酒成本壓力減 63元可買入
王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿
溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估
謝偉銓：善用三隧收費廣場土地空間
配合消費券 商場碌卡享盡優惠
沈永年：港人可買內地社保 減醫療負擔
陸振輝：好好享受人生第4個20年
許健生：AI是禍是福看人類把控能力
Azad Zangana George Brown：英國5月料再加息0.25厘
陳大為：OPEC+縱減產 油價難大升
陳頴峯：3年未扭虧 香港虛擬銀行何去何從？
陸振球：去美元化 黃金比特幣可買
陸振球：去美元化 投資者宜早部署
林少陽：港地產股折讓大至不合
技術取勝：匯控250天線有支持
李聲揚：投資MPF雖小笨 也勝自己炒
蔡金強：清明掃墓與潤餅
艾雲豪：借莫言悼大江健三郎
李順威：銀行風潮後 美商業地產堪憂
劉思明：國進民退難逆轉 中字股仍吸引
何啟聰：有望上試68元 中移牛54835
瑞銀亞洲：回吐早前升幅 京東沽28204
摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074
周顯：大正創投伙TVB 變相成持有股票的回報
王弼：牛皮市炒波幅 回報可觀
曾淵滄：油價上升周期未完
湯文亮：假期香港很靜是福不是禍
陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強
廖偉強：內地客成代理必爭金蛋
布少明：樓巿購買力仍豐盛
馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢
全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩
兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青
新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%
新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%
上月工商舖租務近1900宗 逾年半新高
新地商場復活假營業額 按月升三成
瑜一直達何文田站大堂
海濱南岸筍盤被消化 交投冰封
退休後醫療開支靠「三寶」
技術取勝：匯控250天線有支持
【明報專訊】恒地處200天線之上（圖）
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