經濟
陳頴峯 金科育律

投資策略

陳頴峯：3年未扭虧 香港虛擬銀行何去何從？

【明報專訊】自從香港的第一間虛擬銀行在2020年3月正式開業以來， 8家虛擬銀行不經不覺已經營運了3年。早前有報章報道：有虛擬銀行因為業務需求需要增資，但是部分非金融業股東寧願股份被攤薄，也不願意再投入更多資金。甚至有市場傳聞，一家虛擬銀行的中資科技巨頭股東有意轉讓股份。這些都顯示虛擬銀行的經營情况，跟申請牌照、甚至是發牌時的預期不太一樣。在發牌之初，部分虛擬銀行股東公開預期回本期大約3至5年。但根據公開的2022年上半年財務數據，所有8家虛擬銀行繼續錄得虧損，由最少的7400萬元到最多的4.76億元。市場普遍預期，2022年全年仍然未有一家能轉虧為盈。

2019年諮詢虛擬銀行發牌的時候，曾經有研究指出，當時23間香港持牌銀行當中，即使資產規模最小的銀行，仍然每年盈利2億至3億元，所以即使有新發牌銀行進場，應該仍然有利可圖。但是8家虛銀3年裏持續虧損，到底出現什麼問題？遇到的問題大致有3個：首先，香港市場規模限制比較大，未能同時消化8家新銀行；第二，8家虛銀開業時間從2020年3月到12月，基本上差不多同一時間一齊起步，同質化紅海競爭比較激烈；最後，到現在為止，金融創新產品付之闕如，大部分時間都是價格競爭，嚴重侵蝕利潤。

就以上問題，虛銀可以有3個可能解決路徑：

拓企業銀行服務 盈利能力佳

第一，香港傳統持牌銀行的盈利通常「三分天下」，即是3個業務條線：包括零售銀行、企業銀行、財資部（包括俗稱炒房的部門）。而且通常企業銀行的盈利佔比較大部分，但是現在的虛擬銀行主要集中在零售銀行部分，甚至有的只有個人客戶服務。8家虛擬銀行之中，只有平安壹賬通銀行從一開始就主打中小企的商業銀行服務，包括中小企融資服務，所以也是眾多對手當中存貸比率最高達到82%，2022年上半年虧損額最少只有7400萬元，有機會最快轉虧為盈的一間。所以今年開始陸續有多間虛擬銀行宣布展開商業銀行服務，但是更有盈利能力的是應該是展開企業銀行服務。

第二，傳統銀行盈利部分，大致分為利息收入和非利息收入。利息收入主要來自各類型貸款，從私人貸款、信用卡、按揭貸款以至面向企業的銀團貸款。非利息收入來源主要由財富管理服務，包括投資產品和保險服務中收取佣金。前者收入來源受包括外圍息口走勢，吸存和放貸比率等影響。例如美國加息步伐加快，香港銀行利息收入相對受壓。傳統銀行因為財富管理業務已經發展成熟，非利息收入主要靠客戶經理銷售團隊，相對增長穩定，比較不受市場環境因素影響。所以幾間頭部的虛擬銀行，包括ZA、livi、MOX，在去年底本年初高調表示會展開財富管理業務，也有一些已經成功申請證監會牌照。此外，香港政府去年10月底發表推動香港成為虛擬資產中心的政策，以及今年初證監會諮詢虛擬資產交易商條例，令本港的虛擬資產業界再度活躍起來，不排除虛銀也會很快加入虛擬資產交易服務。

融入大灣區 提升業務體量效率

第三，貫徹全國兩會精神，香港金融界要做好鞏固提升香港國際金融中心地位，更好融入內地國家發展大局，而香港融入大灣區發展一直是刻不容緩的課題。對於虛擬銀行不啻是一個非常好的商機，與其聚焦於香港750萬人口，不如放眼於粵港澳大灣區8670萬人口；以虛擬銀行的金融科技提供包括遙距開戶服務，為大灣區居民提供跨境銀行、支付和財富管理服務，除了幫助促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區境內境外城市互聯互通，同時亦大大提升銀行本身的業務體量和效率，加快改善財務表現。

以上幾個可行發展路徑將會是未來一兩年虛擬銀行轉虧為盈，突破盈利瓶頸的關鍵機遇，當然亦不排除有小部分未能跟上大局發展，將會選擇淡出甚至退出市場。

IFTA亞洲金融科技師學會副主席

[陳頴峯 金科育律]

上 / 下一篇新聞

9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交
9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交
引入莊家開價 助提升流通量
引入莊家開價 助提升流通量
大正資本冀助TVB再聯繫舊識
大正資本冀助TVB再聯繫舊識
奉行價值投資 堅持買認識公司
奉行價值投資 堅持買認識公司
亞股普遍做好 滬指終結六連升
亞股普遍做好 滬指終結六連升
日央新行長：現毋須大幅加息
日央新行長：現毋須大幅加息
中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢
中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢
中國高學歷人才多 有利科技創新
中國高學歷人才多 有利科技創新
房產稅有助構建內房新模式
房產稅有助構建內房新模式
微信具規模效應 騰訊逢低吸
微信具規模效應 騰訊逢低吸
鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家
鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家
商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話
商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話
美晶片禁令削華發展數據運算力
美晶片禁令削華發展數據運算力
復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%
復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%
澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程
澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程
陳智鑾：新盤湧現宜耐心選擇 先衡量負擔能力
陳智鑾：新盤湧現宜耐心選擇 先衡量負擔能力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：新單增長樂觀 友邦購15194
金子：新單增長樂觀 友邦購15194
張兆聰：落後高啤打板塊揀醫藥股
張兆聰：落後高啤打板塊揀醫藥股
張兆聰：高息債ETF風險無想像般高
張兆聰：高息債ETF風險無想像般高
伍禮賢：華潤啤酒成本壓力減 63元可買入
伍禮賢：華潤啤酒成本壓力減 63元可買入
王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿
王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿
溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估
溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估
謝偉銓：善用三隧收費廣場土地空間
謝偉銓：善用三隧收費廣場土地空間
配合消費券 商場碌卡享盡優惠
配合消費券 商場碌卡享盡優惠
沈永年：港人可買內地社保 減醫療負擔
沈永年：港人可買內地社保 減醫療負擔
陸振輝：好好享受人生第4個20年
陸振輝：好好享受人生第4個20年
許健生：AI是禍是福看人類把控能力
許健生：AI是禍是福看人類把控能力
Azad Zangana George Brown：英國5月料再加息0.25厘
Azad Zangana George Brown：英國5月料再加息0.25厘
陳大為：OPEC+縱減產 油價難大升
陳大為：OPEC+縱減產 油價難大升
陸振球：去美元化 黃金比特幣可買
陸振球：去美元化 黃金比特幣可買
陸振球：去美元化 投資者宜早部署
陸振球：去美元化 投資者宜早部署
林少陽：港地產股折讓大至不合
林少陽：港地產股折讓大至不合
技術取勝：匯控250天線有支持
技術取勝：匯控250天線有支持
李聲揚：投資MPF雖小笨 也勝自己炒
李聲揚：投資MPF雖小笨 也勝自己炒
蔡金強：清明掃墓與潤餅
蔡金強：清明掃墓與潤餅
艾雲豪：借莫言悼大江健三郎
艾雲豪：借莫言悼大江健三郎
李順威：銀行風潮後 美商業地產堪憂
李順威：銀行風潮後 美商業地產堪憂
劉思明：國進民退難逆轉 中字股仍吸引
劉思明：國進民退難逆轉 中字股仍吸引
何啟聰：有望上試68元 中移牛54835
何啟聰：有望上試68元 中移牛54835
瑞銀亞洲：回吐早前升幅 京東沽28204
瑞銀亞洲：回吐早前升幅 京東沽28204
摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074
摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074
周顯：大正創投伙TVB 變相成持有股票的回報
周顯：大正創投伙TVB 變相成持有股票的回報
王弼：牛皮市炒波幅 回報可觀
王弼：牛皮市炒波幅 回報可觀
曾淵滄：油價上升周期未完
曾淵滄：油價上升周期未完
湯文亮：假期香港很靜是福不是禍
湯文亮：假期香港很靜是福不是禍
陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強
陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強
廖偉強：內地客成代理必爭金蛋
廖偉強：內地客成代理必爭金蛋
布少明：樓巿購買力仍豐盛
布少明：樓巿購買力仍豐盛
馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢
馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢
全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩
全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩
兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青
兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青
新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%
新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%
新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%
新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%
上月工商舖租務近1900宗 逾年半新高
上月工商舖租務近1900宗 逾年半新高
新地商場復活假營業額 按月升三成
新地商場復活假營業額 按月升三成
瑜一直達何文田站大堂
瑜一直達何文田站大堂
海濱南岸筍盤被消化 交投冰封
海濱南岸筍盤被消化 交投冰封
退休後醫療開支靠「三寶」
退休後醫療開支靠「三寶」