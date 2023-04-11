配合消費券 商場碌卡享盡優惠

消費券仍未發放，近日已有不少商場搶閘推出早鳥消費優惠，如新地旗下12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉匯、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）由即日起推出「消費券賞上賞」優惠，其中The Point會員以500積分在The Point App指定商場「獎賞頁面」換領預留證，再於4月16日即日在場內電子消費滿5000元，便可換領1萬元指定商場及商戶電子優惠券組合。

另外，The Point會員於4月16日至5月21日期間，於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，更可獲高達930元商場電子優惠券組合。此外，同屬新地旗下的新城市廣場即起推出「春日消費券購物賞」，活動期間於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲逾7000元的電子禮券。

新地置富商場推消費優惠

又如置富Malls旗下12大商場（+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈）即日起推出「購物獎上獎」，推廣期內於同一商場消費滿指定金額，最高可獲500元美食禮券，於星期六、日及公眾假期消費更可獲最高50元額外獎賞，兼同時賺取會員積分。

此外，港鐵旗下的德福廣場最近亦推出消費優惠，MTR Mobile登記用戶可於推廣期內，在場內同日單一或最多3間不同參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣累積消費滿2000元或以上（每張消費單據必須為200元或以上），可獲300元德福廣場電子優惠券，於推廣期內之星期五、六、日及公眾假期，更享額外50元德福廣場電子優惠券。

信用卡與連鎖電器舖合作

一般而言，大型商場內均有大型連鎖電器店進駐。對於有意利用消費券購買貴價家庭電器或電子產品的人士，選擇於提供消費優惠的大型商場內之連鎖電器舖購買，並以信用卡支付餘額，將可同時兼賺商場電子優惠券、信用卡積分及信用卡優惠。目前市場上不乏信用卡與大型連鎖電器店合作推出的優惠，以匯豐信用卡為例，持卡人即日起登記「最紅購物優惠-豐澤」優惠，推廣期內以該行信用卡於豐澤購物，單一簽帳淨額達3000元至6499元，可享額外180元「獎賞錢」，單一簽帳淨額達6500元或以上，更可享額外400元「獎賞錢」。

又如恒生信用卡，持卡人即日起登記「百老匯購物激賞」優惠，推廣期內憑該行信用卡於百老匯消費，單一簽帳滿3000元或以上，可享額外50元Cash Dollars或10000 yuu積分，單一簽帳滿5000元或以上，可獲額外150元Cash Dollars或30000 yuu積分。至於中銀信用卡，持卡人即日起登記「衛訊簽帳優惠」，推廣期內以該行信用卡或BoC Pay於衛訊購物，單一簽帳滿3500元至7999元，可享150元現金回贈。

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