溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估

去年集團收入及毛利分別為287.8億及229.8億元人民幣，按年增長7.1%及6.8%。當中，創新藥的收入按年上升20%至67.5億元人民幣，佔總收入的比重由去年的21%增加至23.5%。純利則為25.4億元人民幣，雖然按年大幅下跌，但主要受聯營公司業績及各類公允值變動所影響。經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤實接近30億元人民幣，按年升幅達16.4%。末期息為每股6港仙，連同已派發的中期股息每股6港仙，全年股息為12港仙，按年增加50%。

在研產品豐富 多達103個

集團非常重視研發，以支持未來發展。去年的研發總開支達44.5億元人民幣，佔收入約15.5%，當中大部分已計入損益表。其中，創新藥及生物藥的研發投入佔超過74%，投入金額按年增加約19%。截至去年底，集團的在研產品達103個，腫瘤用藥53個、肝病用藥12個、呼吸系統用藥26個、外科/鎮痛用藥12個，甚為全面。

展望未來發展，隨着國家已相繼發布《「十四五」生物經濟發展規劃》及《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》等重要指導性文件，印證行業受政策支持。根據管理層所表示，集團創新轉型已進入收穫期，未來3年將推出10餘款創新藥產品，而40餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市。集團目標是進一步推動高質量發展，並實現2030年千億港元的營收目標，預示業績有望持續快速增長。

現價吸納 中線上望5元

重點藥品方面，F-627目前正處於上市申請階段。集團已完成此藥品在中美兩地的臨牀III期研究，並分別在中美遞交了上市申請，預計2023年將在中國獲批，管理層有信心快速搶佔市場。另外，TQB2450目前亦正處於上市申請階段。其為集團自主研發的一款全新序列的創新全人源化抗PD-L1單克隆抗體，於2022年被國家藥監局納入突破性治療品種名單。

看好製藥股前景的投資者，中生製藥基本因素穩健，展望未來收入將隨着新藥品推出而持續增長，中長線前景吸引。現價或被低估，投資者可於現水平（約4.06元）吸納並作中線部署，首個目標為4.4元，中線可望上試1月高位的5元水平；止蝕為3.58元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]