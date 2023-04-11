王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿

銀行危機拖累 美樓跌市料加快

第一，區域銀行的危機並未完全解除。最近財困的第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC） 仍未找到買家，其股價一周內續跌8.5%。

第二，美國信貸條件已有緊縮，3個月美元銀行同業拆息在市場普遍預期利率見頂時仍上升0.3厘至5.2厘，反映銀行間互信程度減低，對同業放款要求更高溢價。

第三，中小銀行在過去十年間已逐漸取代大型銀行成為私樓房貸及商業樓宇按揭的主要提供者，今次財困將影響美國房市加快下跌。第四，美國休憩行業及酒店餐廳行業是中小企為主的行業，個體戶平均每年收入分別為100萬美元及150萬美元，在銀行落雨收傘的過程中會受到貸款困難的影響。

上周五公布的美國3月份就業報告，雖然非農職位增長仍有23.6萬個，不太差；但如上文所述，當休憩及餐飲行業開始因為借錢困難而調整策略，美國整體勞工需求將會大跌，而工資下行速度將加快。

今次的報告中，實際上已顯示平均時薪增幅回落至4.2%及每周平均工時亦已回落至34.4小時。不過，由於失業率仍處於3.5%的低位，因此數據公布後聯邦基金利率期貨仍反映巿場預期65%機會美國於5月初加息0.25厘。

年底標指合理值3969點

其實美國於5月份加息與否對美股走勢已不重要。由年初至今，市場對第一季度標普500的盈利預測已經下跌4美元至50.4美元，全年每股盈利預期則只比去年上升1.5%至220.5美元，若以18倍市盈率計算，本年底標普500合理值應為3969點，比現水平仍低3.3%。

至上周五，美國阿特蘭大聯儲銀行對第一季美國GDP增長的預測為1.5%，不過最受威脅的房市數據仍未公布，第一季增長應在1%以下，而第二季趨近零增長。

因此，在未來兩個月內，美國企業盈利會繼續被下調，直至聯儲局與市場預期一致會於下半年減息。投資者應該有耐性等標普500回標至3900才買入美股；美股跌會間歇性引起避險情緒，令美元短暫回升，但並非趨勢，本年內美匯指數仍看98。

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[王良享 政經良謀]