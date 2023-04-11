經濟
陳智鑾 理財信箱

陳智鑾：新盤湧現宜耐心選擇 先衡量負擔能力

【明報專訊】Kelvin來信：本人打算今年內買樓，見現時新盤選擇多，希望入市，但最近見經常有撻訂個案，想請問買新樓應如何準備？

筆者回覆：疫情剛過去，為補充疫情期間放慢了的銷情，發展商把握機會推盤，新盤供應量愈來愈多，導致市場競爭愈來愈激烈，成為了一場大混戰。雖然仍處於加息周期，而俄烏戰爭仍未結束，但樓市指數在今年第一季已有所反彈，房地產看似熱潮回歸。即使如此，作為一個新手買家，仍然需保持冷靜，慎重考慮自己財務狀况和需求，不要盲目跟風。

發展商為吸引買家，會提供各種優惠，如特長成交期、首3年免息免供等等。但是，買家一定要小心，白食白住不等如真的免費，只是3年後才成交，樓價升你當然有權善價而沽，但若未能沽出或樓價跌，你便要有足夠資金準備成交及上會。

買家要緊記，不要被優惠所吸引，亦不要被市場氣氛影響決定，需關注的是自己的需要和負擔能力。尤其抽新樓時，很多時候需要即場作出決定，故此買家需要有充分的準備，預先確定自己需要買什麼樣的單位，哪個坐向和戶型更適合自己的需求，提早擬定首選和副選的單位，即使首選沽清後亦能即時作出反應，便不容易受環境影響而購買超出自己承受能力的單位。一旦不小心買錯，事後想反悔，後果便是撻訂，若樓價是800萬元，便會被沒收5%訂金，即40萬元。如果遇到樓價急跌，更有機會被發展商追回差價，後果非常嚴重。

勿高溢價買樓 削弱防守力

至於該如何選擇物業，對於Kelvin這種年輕、高收入的單身貴族來說，高收入與工時有一定程度掛鈎，每星期都有不少時間要加班工作，因此交通便利是一大重點。對於有駕駛習慣的人來說，要留意車位供應情况。如果日常以公共交通工具為主，則需要了解車程與交通配套，試想想，能否接受每天辛苦工作後還要花費1個多小時回家，如果不能，不如選擇近工作地點的樓盤，省下時間和精力。

部分新樓設有大型會所，但呎價較貴，對於忙碌工作的年輕人來說，可能沒有太多時間去使用。因此，亦可以考慮買一些設施較簡單的單位，省下一些費用。如預算有限，不妨先以較細的單位起步，但仍不建議以高溢價買樓，防守性較低。當然，以現時按揭政策之下，以首置名義買入1000萬元以下二手樓位可以申請九成按揭，半新樓亦是一個不錯的選擇。總之，買樓需要仔細考慮，Kelvin需要充分了解市場情况和自己的財務狀况，做好準備，慎重決策。不要被市場的氣氛所影響，抽新盤前先準備好策略，保持理性，做出明智的選擇。

信達興業董事物業理財專家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交
9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交
引入莊家開價 助提升流通量
引入莊家開價 助提升流通量
大正資本冀助TVB再聯繫舊識
大正資本冀助TVB再聯繫舊識
奉行價值投資 堅持買認識公司
奉行價值投資 堅持買認識公司
亞股普遍做好 滬指終結六連升
亞股普遍做好 滬指終結六連升
日央新行長：現毋須大幅加息
日央新行長：現毋須大幅加息
中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢
中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢
中國高學歷人才多 有利科技創新
中國高學歷人才多 有利科技創新
房產稅有助構建內房新模式
房產稅有助構建內房新模式
微信具規模效應 騰訊逢低吸
微信具規模效應 騰訊逢低吸
鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家
鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家
商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話
商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話
美晶片禁令削華發展數據運算力
美晶片禁令削華發展數據運算力
復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%
復常推動旅遊業 捷旅人均團費漲40%
澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程
澳門再推港澳車船優惠 買去程送回程
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：新單增長樂觀 友邦購15194
金子：新單增長樂觀 友邦購15194
張兆聰：落後高啤打板塊揀醫藥股
張兆聰：落後高啤打板塊揀醫藥股
張兆聰：高息債ETF風險無想像般高
張兆聰：高息債ETF風險無想像般高
伍禮賢：華潤啤酒成本壓力減 63元可買入
伍禮賢：華潤啤酒成本壓力減 63元可買入
王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿
王良享：美股盈利預測下調 勿心急入巿
溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估
溫傑：中生製藥基本因素穩健 潛力被低估
謝偉銓：善用三隧收費廣場土地空間
謝偉銓：善用三隧收費廣場土地空間
配合消費券 商場碌卡享盡優惠
配合消費券 商場碌卡享盡優惠
沈永年：港人可買內地社保 減醫療負擔
沈永年：港人可買內地社保 減醫療負擔
陸振輝：好好享受人生第4個20年
陸振輝：好好享受人生第4個20年
許健生：AI是禍是福看人類把控能力
許健生：AI是禍是福看人類把控能力
Azad Zangana George Brown：英國5月料再加息0.25厘
Azad Zangana George Brown：英國5月料再加息0.25厘
陳大為：OPEC+縱減產 油價難大升
陳大為：OPEC+縱減產 油價難大升
陳頴峯：3年未扭虧 香港虛擬銀行何去何從？
陳頴峯：3年未扭虧 香港虛擬銀行何去何從？
陸振球：去美元化 黃金比特幣可買
陸振球：去美元化 黃金比特幣可買
陸振球：去美元化 投資者宜早部署
陸振球：去美元化 投資者宜早部署
林少陽：港地產股折讓大至不合
林少陽：港地產股折讓大至不合
技術取勝：匯控250天線有支持
技術取勝：匯控250天線有支持
李聲揚：投資MPF雖小笨 也勝自己炒
李聲揚：投資MPF雖小笨 也勝自己炒
蔡金強：清明掃墓與潤餅
蔡金強：清明掃墓與潤餅
艾雲豪：借莫言悼大江健三郎
艾雲豪：借莫言悼大江健三郎
李順威：銀行風潮後 美商業地產堪憂
李順威：銀行風潮後 美商業地產堪憂
劉思明：國進民退難逆轉 中字股仍吸引
劉思明：國進民退難逆轉 中字股仍吸引
何啟聰：有望上試68元 中移牛54835
何啟聰：有望上試68元 中移牛54835
瑞銀亞洲：回吐早前升幅 京東沽28204
瑞銀亞洲：回吐早前升幅 京東沽28204
摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074
摩根大通亞洲：傳推自家ChatGPT 阿里購29074
周顯：大正創投伙TVB 變相成持有股票的回報
周顯：大正創投伙TVB 變相成持有股票的回報
王弼：牛皮市炒波幅 回報可觀
王弼：牛皮市炒波幅 回報可觀
曾淵滄：油價上升周期未完
曾淵滄：油價上升周期未完
湯文亮：假期香港很靜是福不是禍
湯文亮：假期香港很靜是福不是禍
陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強
陳永傑：加息快完 樓巿轉弱為強
廖偉強：內地客成代理必爭金蛋
廖偉強：內地客成代理必爭金蛋
布少明：樓巿購買力仍豐盛
布少明：樓巿購買力仍豐盛
馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢
馬泰陽：利好消息多 樓市延旺勢
全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩
全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩
兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青
兆康苑2房新估值442萬 升8%最標青
新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%
新盤復活長假沽60伙 較去年跌14%
新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%
新世界大廈攻醫美租戶 出租率料升至95%
上月工商舖租務近1900宗 逾年半新高
上月工商舖租務近1900宗 逾年半新高
新地商場復活假營業額 按月升三成
新地商場復活假營業額 按月升三成
瑜一直達何文田站大堂
瑜一直達何文田站大堂
海濱南岸筍盤被消化 交投冰封
海濱南岸筍盤被消化 交投冰封
退休後醫療開支靠「三寶」
退休後醫療開支靠「三寶」