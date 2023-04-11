商湯推AI大模型「日日新」 語言模型「商量」能實時對話

明報記者 陳麗歡 上海報道

徐立又指，相信商湯於AI大戰中，於圖片、影像方面具有領先和絕對優勢，不急於追求高參數量，需平衡大模型參數量和處理數據算力。

徐立：不追求高參數量

昨日他在會上實時演示「商量」的語言能力，示範自行撰寫電子郵件，企劃案創作、代碼自動編程和健康諮詢問答等多個應用場景。徐立表示，語言模型「商量」除可以接入多個垂直場景，亦可賦能商湯各個內容創作平台。他亦展示了，透過輸入關鍵詞在秒畫平台生成圖片，透過對話生成各款廣告影片，當中可切換成多國語言。

此外，在3D內容生成平台「瓊宇」和「格物」，分別編輯3D場景和物件影片，多源數據融合和精細化令影片清晰度提升，客戶可實時編輯影片，如加入混境。3D內容生成應用場景涵蓋城市、園區設計、建築設計、影視創作、文旅和電商廣告創作。

徐立指，目前大裝置客戶數有約幾十個，大模型客戶數約有8個，其平均每個客戶GPU卡數約1000張。他認為，發展高質量大模型應用需平衡參數量和數據量，預測數據量增長速度快過參數增長，目前算力配備參數上限約5000億，亦冀做到萬億參數。

談及產品發展，徐表示商湯擅長視覺產品訓練，亦是靠圖片和影像的分析產品起家，相信圖片大模型技術屬業內第一。他續指隨着更多客戶使用大模型，提供更多參數，疊加商湯AI算力技術，其語言能力會逐步提升。在產品價格長遠而言與算力運用掛鈎，以算力議價為準。