鍋圈攻即食市場吃香 成功扭虧 火鍋食品佔逾七成收入 加盟店近萬家

撰文 旻晞

去年按自有品牌在家吃飯餐食解決方案產品零售額計，是內地最大供應商，市佔率10.3%，領先第二位（3.7%）一段距離。所謂在家吃飯餐食解決方案，簡單來說便是各式各樣的即食食料、食品包、湯料、火鍋湯底或飲品等。客戶只須打開包裝，或簡單的加熱便能享用。用其官方字句介紹，旗下食品就可分為即食食品、即熱食品、即烹食品及即配食品，重點在於「即食」吧。根據弗若斯特沙利文於今年2月進行的消費者調查顯示，逾95%受訪者願意在未來增加在家吃飯的頻率，留意，只說在家吃飯，那究竟是親自下廚來個「九大簋」，還是來個快速三分鐘快煮即食餐，未有說明。但至少這預測數據為鍋圈提供一個發展憧憬。

按食品種類，或反映中國人真的很愛吃火鍋，因為集團保持七成以上收入是來自火鍋食品，其餘一成及一成四左右則來自燒烤食品，及「其他類」，包括飲品、即烹包等。價錢方面，舉例即熱的黑椒牛排，100克9.9元（人民幣，下同），牛油火鍋底料200克約不多於14.9元。

客戶分散 五大只佔收入4%

鍋圈主要以「鍋圈食匯」為品牌，並以加盟店方式銷售產品，其加盟店數目近年增長迅速，由截至2020年1月1日的1441家增至截至去年底的9216家，並進一步增至今年3月27日的9645家、涵蓋中國29個省、自治區及直轄市。集團不收取或依賴加盟費，選擇加盟商時，會考慮其行業經驗、財務狀况、對集團價值和管理理念的認可。集團亦自設5家自營店，據稱是為加盟店提供一個模式，以及作為創新營運管理、營銷活動、新裝飾的試點。

這些加盟店其實就是集團的主要客戶，集團生產各食品再售予各加盟店，再售予消費者，集團通常要求加盟商於供貨前提前付款。銷售模式可想而知鍋圈客戶群相當分散，五大客戶收入合共只佔其總收入4%。

伙美團餓了麼 拓外賣到家服務

此外，鍋圈亦開發線上銷售渠道，包括其鍋圈App、微信小程序以及流行社交商務平台（如抖音）；同時與美團（3690）及餓了麼等第三方外賣平台合作，為消費者提供外賣到家服務。

觀看其存貨水平，雖則去年底成品存貨水平按年升68%至9.56億元，就存貨減值3898萬元，惟存貨增幅主要是集團去年下半年應付加盟店不斷增加，以及今年春節提前於1月中旬而作準備，從去年集團收入急增81%、存貨周轉天數由2021年的63.2天減至50.8天可見，存貨管理仍算健康。

生產方面，截至去年底，集團控股三個食品原料生產工廠：生產牛肉產品的和一肉業、生產肉丸的丸來丸去、生產火鍋湯底產品的澄明食品，並已參股投資了為集團生產蝦滑供應商逮蝦記，以便更有效控制主產品的生產及供應。集團指，已與超過279家食材供應商合作，包括知名品牌如安井及三全等、並通過自身的研發中心以及與供應商的兩個合作研發中心、以經常擴大及升級集團產品組合。

過去幾年中國整體經濟、民生活動受疫情起伏影響巨大。2020年第一波新冠爆發，再至去年上半年再爆發，絕對清零政策下各封鎖措施，鍋圈其間卻未有放緩加盟店的擴張步代，反而於2021年期間伺機加大市場推廣，當年銷售及行政開支1.86倍，佔收入比由7.4%大幅提升至15.9%，規模繼續擴大，恰恰正好迎來去年下半年的經濟復常。集團毛利率亦因收入規模效應，由2021年的9%大增8.4個百分點至17.4%；又再加上集團未有再大增銷售行政開支，終於去年集團成功扭虧，獲利3.32億元；經營現金亦錄得2020年以來的首度淨流入，達2.85億元，終可以大吃火鍋慶祝一番。

收入規模效應下 毛利率急增至17%

而正正又是2020至2022年，集團融資活動頻繁，共計完成5輪融資，涉及籌集金額近26億元。投資者包括IDG資本、招銀國際資本、茅台建信基金，以及連鎖超市物美旗下的物美聯合資本，還有同樣正申請來港上市的天圖投資。而是次鍋圈來港上市，聯席保薦人有華泰國際及中金，集資所得將用於提高、升級產能，以及建設食品預製中心及其他物流設施、研發中心等等。

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