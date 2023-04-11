經濟
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中金彭文生：中國勞動力稱冠 規模經濟顯優勢

【明報專訊】踏入4月以來恒指變動不大，在市場處於悶局之際，今期封面故事由中金公司（3908）首席經濟學家彭文生分析中國經濟前景，從中發掘投資機會。彭文生指出，目前中國人口勞動力的數量達8億至9億，是世界第一大勞動力數量的國家，比排名第二的印度高近一倍，因此規模經濟仍然是中國經濟發展的重大優勢，而且此優勢可望維持20年。他認為，在現時的數字經濟時代，規模效應更加突出，騰訊控股（0700）便是典型成功例子；內地房地產仍然是供應增長較慢的行業，覺得構建房地產發展新模式非常重要。

明報記者 葉創成

彭文生近日出席南開金融（廣東）首席經濟學家論壇時指出，國務院總理李強在上月剛履新、便在全國人大閉幕記者會上談到中國經濟發展的優勢，其中特別提到中國的大規模市場，規模的優勢，故他認為，怎樣理解中國的規模經濟優勢，是一個重要的課題。

近年中金公司研究部、中金研究院發表的兩份報告，一份是《創新不滅的火炬》，講的是科技創新，另外一份報告名為《大國產業鏈》，講的是全球產業鏈的演變，彭文生透露，這兩份報告裏面的一個主題就是規模經濟，強調規模大帶來的優勢。

養育小孩負擔降 帶來人口紅利

彭文生指出，過去40年全球經濟在相當長的時間上可以說是供應充足，甚至可說是需求長期的不足，所以在相當長的時間裏利率接近零，在歐美發達國家、在日本利率是零，本質反映供應相對需求特別充足，這裏面有一個重要原因就是人口紅利。

根據彭文生的分析，所謂人口紅利，並不是計算人口總數，而是可以按照年齡分為生產者與消費者，15歲至65歲為生產者，15歲以下及65歲以上為消費者，人口紅利便是「生產的人多、消費的人少」，而過去40年由於中國的小孩出生率大幅下降，令撫養小孩的負擔亦大幅下降，結果帶來人口紅利：「當時中國是一個家庭往往只有一名小孩，而兩口子都工作，最多只需要負擔、撫養一個小孩，與上一代兩口子要撫養3個、4個、5個、6個小孩相比，很顯然這一代人的負擔大幅下降，所以有很多資源去投資，我們的生活水平因此亦大幅度的提升。」

彭文生指出，中國現在人口和印度差不多，中印都是全球人口最多的大國，但裏面還有一個重要的差別──中國勞動力的數量達8至9億，比印度的4.7億勞動力高很多（見圖1），原因是印度小孩佔人口比例高，而且印度女性的勞動參與率比較低。他分析，雖然印度目前的小孩多意味着明天的勞動力多，但這些小孩成長需要時間，因此在未來10至20年，中國仍然是第一大勞動力數量國家，這就是規模經濟的基礎。

中國勞動力達8億 高印度近倍

規模經濟最重要的基礎就是人口規模，彭文生解讀《二十大報告》提及的中國式現代化，首先是人口規模巨大的現代化：「我們一般的理解來說，提到人口規模巨大時，一般想到的就是負擔重、不容易實現現代化。其實人口規模也可以是個正面的因素。舉個例子，除了亞當史密斯（Adam Smith）在《國富論》（The Wealth of Nations）裏講的依據人口分工，從生產來講，一個汽車製造廠年產量10萬輛，一個是年產量100萬輛，你說哪一個生產的單位成本更低，很顯然在同等條件之下是生產100萬輛的單位成本更低，因為有一些固定成本、基礎設施分攤到每一輛車，那這個單位成本就更低了。」

中國製造業一哥地位 美難動搖

彭文生認為，要分析中國未來的潛力，可從國際貿易視角來解釋，首先要提出一個問題：「中國現在成為全球最大的製造業和出口中心，原因到底是什麼？」他認為，最根本的原因是中國規模大、效率高：「全球製造業產能怎麼佈局，要看生產成本加運輸成本，中國的規模使得很多東西在中國生產的成本很低，即使考慮了運輸成本，在中國生產運回美國仍然比在美國生產更有效率。」

未來在逆全球化的時代，彭文生預測，大國規模的優勢可能就更加突出了：「這個『突出』不是比過去更好，我相信在逆全球化的時代，從經濟層面來講所有人都受害、所有人都受損，但是我認為小國受損的程度更大」。至於有分析認為美國可以結合其盟國，令日後製造業規模比中國大，彭文生認為，這個世界變化很快，沒有絕對的盟國：「今天即使是朋友，明天也可能變為敵人，再好的盟國，在逆全球化時代都是有政治邊界的。」

中國發展數字經濟 擴規模效應

另外，彭文生指出，在數字經濟時代，中國現在很多人享受過去很難想像的生活便利：「像外賣、速遞，你坐在家裏不需要到超市、菜市場去，菜、水果就可以送到家門口。你感覺不舒服，你買點藥，可以給你送到家門口，這是過去很難想像的，當然這是技術進步的結果，衛星定位、遠程智能手機。但我們也要想想，這個世界好像最便利的只在我們中國，發達國家雖然也有這個技術但沒有那麼便利，為什麼？因為我們人口多，一個小區的這幢樓，這一幢樓的住戶的外賣、速遞生意，估計就足以養活至少一個外賣、速遞員。我們這個小區有多少幢樓？我們這個城市有多少小區？但你想想如果在人口稀少的地方，能有這樣的經濟效應嗎？能如此的便利嗎？」他續說，規模效應一個重要的體現是普羅百姓能享受更好更便利的公共服務，例如高鐵及國防。

彭文生分析，數字經濟發展擴大規模效應：「因為數據、數字產品的邊際成本很低，例如騰訊在開發微信時，開發階段有一定的開發成本，但開發出來以後，隨着微信被廣泛使用，這個邊際成本幾乎是零，所以它的規模可以做得很大，中國幾乎所有的成人都使用了微信。但傳統經濟不一樣，你生產汽車的規模大了以後單位成本確實是降低的，但不可能低到零，你多生產一輛汽車就是要增加成本的，所以數字經濟從技術層面來講放大了大國規模的優勢，即在數字經濟時代規模大的經濟體比規模小的經濟體就更具有優勢。」

回顧經濟學的歷史，彭文生指亞當史密斯在《國富論》強調分工，其實就是規模經濟效應，到今天人類社會的發展，規模效應是愈來愈突出的：「在農業經濟時代生產要素主要是勞動力和土地，這個世界上最不規模經濟就是土地，技術進步再快，土地供應就那麼多。到了工業經濟時代，製造業生產性資本，規模經濟就開始突顯出來了，剛剛講年產10萬輛汽車和年產100萬輛其規模成本是不一樣。到數字經濟時代就更加突出了，規模經濟的力量就更大了。」

互聯網平台促進外部規模經濟

過去3年內地政府加強監管互聯網平台公司，彭文生分析，在數字經濟年代平台企業規模大了，的確會令人擔心壟斷問題，而他認為，可以從規模經濟的兩個概念——內部規模經濟及外部規模經濟來分析：「內部規模經濟是單個企業規模做好，某個產品或某幾類產品在數字經濟時代甚至跨行業，其規模做好、提高效率，但這種內部規模經濟做大後可能帶來壟斷的擔心，即反過來它可能會阻礙新的創新，一個企業做得很大後，佔有很多社會資源，擠壓了初創企業、小企業的創新活動。」

「外部規模經濟就不是指單個企業的規模，而是在外部企業與企業之間、社會分攤的成本比較低，產業的集聚效應、上下游的聯繫以及公共服務單位成本的下降，包括國防費用的分攤。在數字經濟時代，我們可能更注重促進外部規模經濟對總體效率提升的影響。數字技術的發展也更容易促進上下游的集聚效應，我所講中國經濟發展未來規模經濟的優勢，不僅僅是說某一個企業、單個企業做大，更重要是大規模所帶來的集聚、產業集聚、公共服務成本分攤，基礎設施成本分攤，這樣所帶來的總體效率的提升」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕騰訊（0700） 規模經濟優勢 中金公司(3908)首席經濟學家彭文生

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